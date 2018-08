Opnieuw automobilist overleden na botsing onbewaakte spoorwegovergang

In de trein zat alleen een machinist, hij kwam volgens de Politie Groningen ‘met de schrik vrij’. Hoe het ongeluk kon gebeuren is vooralsnog onduidelijk, de politie doet onderzoek. Het treinverkeer op het traject is voorlopig opgeschort.

Het is niet de eerste keer dat het misgaat op deze spoorwegovergang: in januari dit jaar vond er ook al een ongeluk plaats. Daarbij vielen geen slachtoffers. Bij een eerdere botsing met een auto in 2015 kwam wel een inzittende om het leven. In 2011 raakten drie mensen gewond.

Onderzoeksrapport

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde vorige maand een rapport waarin de raad het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opriep meer te doen aan de veiligheid op spoorwegovergangen. Ook spoorbeheerder ProRail kwam er niet zonder kritiek vanaf. ProRail zou bij een ongeval te gemakkelijk uitgaan van roekeloos gedrag van de automobilist, zo staat in het rapport, terwijl daar volgens de OVV niet of nauwelijks sprake van is bij ongelukken op spoorwegovergangen.

Het aantal ongevallen op spoorwegen vertoont in Nederland al jarenlang een dalende lijn, maar volgens het OVV-rapport kan het beter. ProRail lijkt het daarmee eens te zijn. De spoorwegbeheerder kondigde begin deze maand aan onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland – iets meer dan honderd – sneller aan te pakken, waaronder de overgang bij Scheemda.