Opnieuw aanslag Indonesië: IS claimt aanval met samoeraizwaarden op agenten

Islamitische Staat (IS) heeft woensdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag op een politiekantoor in het Indonesische Pekanbaru op Sumatra. Agenten schoten vier aanvallers dood die even daarvoor het hoofdkwartier van de politie waren binnengedrongen en zwaaiend met samoeraizwaarden een bloedbad wilden aanrichten. Een agent werd gedood en twee anderen raakten gewond.

Een van de aanvallers in Pekanbaru ligt dood op de grond . Foto AP

De aanval komt na de twee terreuraanslagen van zondag en maandag in Surabaya waarbij dertig doden vielen, onder wie dertien islamitische militanten. Deze aanslagen werden gepleegd door twee families die sympathiseerden met IS.

De aanvallers in Pekanbaru hadden het gemunt op het hoofdbureau van politie van de provincie Riau. Nadat ze het terrein waren opgereden, werden de mannen de weg versperd door agenten. Hierna stapten ze uit en vielen ze de agenten aan met hun zwaarden. Hierbij raakten twee agenten gewond.

Een derde werd gedood toen een van de aanvallers, de bestuurder van het busje, probeerde te vluchten en op hem inreed. Deze terreurverdachte werd hierna gearresteerd. De politie, die op zoek is naar een zesde verdachte, wilde een bericht niet bevestigen dat een van de neergeschoten mannen een bomvest droeg. Op tv-beelden is te zien hoe een van de aanvallers op de grond ligt, met naast hem een samoeraizwaard.

De aanval werd uren later opgeëist door IS, via het nieuwsagentschap Amaq van de terreurorganisatie. IS zei de afgelopen dagen ook verantwoordelijk te zijn voor de twee terreuraanslagen in Surabaya op kerken en een politiebureau. Op zondag pleegde een gezin van moslimextremisten aanslagen op drie kerken. Een dag later viel een familie van vijf personen een politiekantoor aan. In de havenstad was ook een explosie in een appartement waar mogelijk de bommen waren gemaakt.

Een wake voor de slachtoffers van de twee aanslagen in Surabaya die werden gepleegd door gezinnen die IS steunen. Foto REUTERS

Terreurcel

Na enkele geslaagde operaties tegen terreurorganisaties, wordt Indonesië de laatste jaren weer geconfronteerd met een opleving van het geweld van militanten. Zo vielen begin 2016 vier zelfmoordterroristen een winkelgebied aan in de hoofdstad Jakarta. Bij meerdere explosies vielen toen zeven doden. Het waren de eerste acties van IS in Indonesië. Een maand eerder had de politieleiding gewaarschuwd dat IS aanslagen in Jakarta en ook elders in Indonesië beraamde.

De politie denkt dat de aanslagen van de laatste dagen op Sumatra en in Surabaya het werk zijn geweest van een cel van de door IS geïnspireerde terreurgroep Ansharut Daulah (JAD). Deze organisatie, die op de terreurlijst staat van de VS, zou gesteund worden door honderden Indonesische aanhangers van IS.

De serie aanslagen heeft veel Indonesiërs geschokt. Met name de tactiek om kinderen te gebruiken voor zelfmoordaanslagen duidt erop dat IS jihadisten in het land heeft geïnspireerd om in actie te komen.