Opnieuw 95 doden door etnisch geweld in Mali

Het etnische geweld in Mali slaat sinds vorig jaar in hoog tempo over naar de buurlanden Niger en Burkina Faso. Sinds november 2018 zijn bij 1.200 aanslagen in deze drie landen al 5.000 doden gevallen, maakte onderzoeksbureau Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) eerder dit jaar bekend. Tienduizenden mensen in Centraal-Mali, maar ook over de grenzen in Niger en Burkina Faso, hebben hun dorpen verlaten en verblijven in vluchtelingenkampen uit angst voor geweld.

Gewapende mannen bestormden in de nacht van zondag op maandag rond drie uur het dorp Sobane-Kou vlak bij Mopti. Ze vermoordden zeker 95 mensen, slachtten dieren af en staken huizen in brand. Negentien inwoners van het dorp van 300 inwoners zijn nog vermist. De aanslag is nog niet opgeëist.

Mali werd in maart opgeschrikt door een wrede aanval op Fulani nabij Mopti, eveneens in het centrum van het land. Daarbij vielen 157 doden. De gewapende militie Dan Na Ambassagou van de etnische groep Dogon werd hiervoor verantwoordelijk gehouden. De Dogon verdachten de Fulani ervan samen te werken met jihadisten van Islamitische Staat en Al Qaida in de regio. Op hun beurt beschuldigen de Fulani de Dogon ervan samen te werken met het Malinese leger. Dat maakt zich schuldig aan misdaden tegen de bevolking.

Beeld de Volkskrant

‘Golf van geweld’

Ondanks de aanwezigheid van duizenden militairen van de VN-vredesmissie Minusma en de Franse troepenmacht Barkhane is het geweld in Mali niet afgenomen. Integendeel: burgers nemen in toenemende mate de wapens op om zichzelf te verdedigen. Tussen de verschillende etnische groepen zoals de Fulani, Toeareg en Dogon bestaat van oudsher strijd over het gebruik van vruchtbare grond en water. Jihadisten spelen de bevolkingsgroepen verder tegen elkaar uit om ‘soldaten’ te rekruteren, criminele organisaties spinnen garen bij de angst en ontvolking van de grensregio's om wapens, drugs en andere goederen door de Sahara te kunnen smokkelen.

De Verenigde Naties waarschuwden vorige maand in een rapport dat de Malinese regering echt een einde moet maken aan de zelfverdediging van etnische groepen en de verspreiding van wapens in centraal-Mali om te voorkomen dat de situatie verder escaleert. VN-secretaris-generaal António Guterres zei ‘geschokt’ te zijn door de ‘golf van geweld en het effect op burgers’.