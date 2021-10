Opnamecijfers stijgen snel, coronapiek in ziekenhuizen nog niet bereikt

Verplegend personeel bij een coronapatiënt in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Beeld ANP

Vrijdag 139 nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld, hoogste aantal op één dag sinds mei

Sinds drie weken loopt het aantal gemelde besmettingen op. Deze ‘herfstgolf’ zorgt de afgelopen week ook voor meer drukte in het ziekenhuis. De afgelopen week zijn in de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 93 coronapatiënten per dag opgenomen, ruim 45 procent meer dan een week eerder. Van deze patiënten komen er ongeveer 17 per dag op de intensive care terecht. Ruim 80 procent van de ic-patiënten is niet gevaccineerd, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Vooral de afgelopen dagen neemt het aantal opnamen snel toe. Op woensdag, donderdag en vrijdag werden meer dan 100 coronapatiënten opgenomen. Vrijdag waren dit er zelfs 139, het grootste aantal nieuwe opnamen op een dag sinds 22 mei. In de ‘discopiek’, de snel oplopende besmettingen na de versoepeling van de maatregelen eind juni, is het aantal dagelijkse opnamen niet hoger geweest dan 119. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Aangezien de besmettingscijfers nog sterk stijgen, is het waarschijnlijk dat de piek nog niet is bereikt. Met ruim 4.000 gemelde besmettingen per dag zijn de besmettingscijfers weer op het niveau van eind juli. Vrijdag meldde het RIVM voor de tweede dag op rij meer dan 5.000 positieve testen.

Piek waarschijnlijk nog niet bereikt

Op vrijdagmiddag lagen er 698 covidpatiënten in het ziekenhuis, van wie 174 op de ic. Dat is 29 procent meer dan vorige week vrijdag. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, verwacht dat het aantal aanwezige coronapatiënten nog zal oplopen tot zo’n 800. Dit is nog wel een stuk lager dan de ruim 2.500 patiënten die in april in het ziekenhuis lagen. Toch moeten sinds deze week weer geregeld coronapatiënten worden verplaatst naar andere regio’s, omdat de drukte niet gelijkmatig over het land is verdeeld. Tot nu toe zijn 10 patiënten overgeplaatst. Op 11 oktober was het LCPS juist gestopt met de verplaatsingen van patiënten.