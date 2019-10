Opname geheime gesprekken gelekt over waarnemend burgemeester Remkes in Den Haag

Oud-minister en commissievoorzitter Johan Remkes tijdens de presentatie eind september van het stikstofrapport. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Als ik de naam ga noemen, ga ik ervan uit dat jullie de kaken op elkaar houden’, zei Smit maandagmiddag tijdens het onderhoud op het Provinciehuis. ‘Het moet niet de eerste de beste zijn’, zegt hij. De waarnemer stond al in de startblokken, aangezien de commissaris al ‘rekening heeft gehouden met deze afloop’ - het vertrek van burgemeester Pauline Krikke.

Het lek is pikant, omdat de bestuurlijke integriteit nu juist de reden is van het vertrek van de wethouders De Mos en Guernaoui. Politieke partijen benadrukten de afgelopen week juist hoe belangrijk het is om het blazoen van Den Haag weer op te poetsen. De gemeenteraad heeft aangifte gedaan vanwege het lek. ‘Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht’, aldus Chris van der Helm (VVD), voorzitter van het presidium van de raad. De gemeenteraad liet later op woensdag weten aangifte te doen van het lek.

‘Geen gezicht’

Smit gaf tijdens het gesprek ook de gemeenteraad een veeg uit de pan. ‘Ik heb van de week eens naar zo’n raadsvergadering gekeken’, zegt hij op de opname die aan Omroep West is toegespeeld. ‘Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen. Dat is geen gezicht. Ik zit dan te kijken naar de raad van de derde grootste stad van Nederland met een hoog profiel. Nou, nou, nou, jongens. Dus we moeten met z’n allen hard aan de gang, want je hebt ook een naam hoog te houden.’

Jaap Smit (derde van rechts) voor het overleg met de voorzitters van de Haagse gemeenteraad. Beeld Bart Dirks

Kennismaking met Remkes

Remkes maakt eerst kennis met alle fracties, al is dat een formaliteit. Hij vervangt Pauline Krikke, die zondag is afgetreden vanwege de kritiek op haar functioneren bij de vreugdevuren in Scheveningen. Remkes (68) was commissaris van de koning in Noord-Holland, minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier en staatssecretaris Volkshuisvesting en Stedenbeleid. Eind september presenteerde de VVD’er aan het kabinet een rapport over de aanpak van de stikstofcrisis.

Remkes heeft niet als opdracht om ‘geliefd te worden bij alle Hagenaars en Hagenezen’, zegt Smit op de opnames. ‘Dat is het kenmerk van een waarnemer. Die hoeft niet een heel lange geschiedenis te maken, maar hij moet zorgen dat een aantal dingen in de stad op orde komt.’

Het eerste grote raadsdebat voor Remkes is op woensdag 16 oktober. Dat gaat het over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vreugdevuren in Den Haag.