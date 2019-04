Opmars troepen van generaal Haftar dreigt Libië in nieuwe chaos te storten

Een screenshot uit een video geplaatst op de Facebookpagina van het Libische Nationale Leger. In de video beweert het LNA dat er een militair konvooi te zien is op weg naar west-Libië. Beeld AFP

In Tripoli zetelt de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Serraj, die een steeds kleiner deel van Libië beheerst. Haftars troepen namen donderdag de stad Gharyan in, op een kleine 80 kilometer ten zuiden van Tripoli.

In een videoboodschap kondigde Haftar de aanval op Tripoli aan: ‘Vandaag zullen we, met de hulp van God, de opmars van onze strijd eindigen in onze geliefde hoofdstad. Het uur heeft geslagen’. De Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië riepen alle partijen op de ‘spanningen’ niet verder te laten oplopen om te voorkomen dat ‘Libië opnieuw in een chaos wordt gestort’. Ook VN-chef Antonio Guterres, die op dit moment in Tripoli probeert vrede te stichten, riep de partijen op de zaak niet verder te laten escaleren. Volgens hem is er alleen een politieke oplossing voor de problemen van Libië, geen militaire.

Vanuit de havenstad Misrata repten strijders van een plaatselijke militie, die tegen Haftar is, zich naar Tripoli om de troepen van Serraj te helpen bij de verdediging van de hoofdstad. Gharyan viel in handen van Haftars Libische Nationale Leger (LNA) na een snelle opmars vanuit het oosten van het land. Daar is de macht in handen van een tegenregering die door Haftar wordt gesteund.

Brigadier Ahmed al-Mesmari, woordvoerder van Haftars Libische Nationale Leger. Beeld AFP

‘Nationale conferentie’

Voorlopig werden er geen gevechten gemeld vanuit Tripoli zelf. Maar de VN zijn bang dat de opmars van Haftar het einde betekent van hun pogingen Serraj en Haftar over te halen een vreedzame oplossing te zoeken. De twee partijen hadden afgesproken dat zij medio deze maand zouden meedoen aan een ‘nationale conferentie’ onder de hoede van de VN.

Mogelijk probeert Haftar met het militaire spierballenvertoon alleen maar zijn positie op die bijeenkomst te versterken. Als hij ook in het westen van Libië zijn macht vestigt, kan de regering van Serraj niet meer om hem heen. Haftar zou erop uit zijn de positie van bevelhebber van de Libische strijdkrachten te bemachtigen bij de mogelijke vorming van een regering van nationale eenheid. Daardoor zou hij feitelijk de touwtjes in handen krijgen in het land.

In de eerste maanden van dit jaar hebben Haftars troepen een grootscheeps offensief uitgevoerd waarbij zij grote delen van het zuidwesten in handen kregen, inclusief een paar van de grootste olievelden van het land. De generaal die fel tegen de opmars van de islamisten in Libië is, krijgt vooral steun van de Verenigde Arabische Emiraten en van Rusland. Moskou ziet hem, net als de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi, als de sterke man die als enige in staat is zijn land bijeen te houden. Rusland heeft wapens geleverd aan Haftar en traint ook militairen van diens LNA. Volgens sommige bronnen opereren er ook Russische commando’s in het land.