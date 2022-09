Opmars Oekraïense leger zet door, ‘beter dan verwacht’

Oekraïense soldaten nemen rust nadat ze het dorpje Oedy in de regio Charkiv hebben heroverd. Beeld REUTERS

Met de inname van diverse dorpjes claimde Kyiv bij de zuidelijke stad Cherson in twee weken tijd in totaal vijfhonderd vierkante kilometer te hebben ingenomen. Als dit klopt, heeft het Oekraïense leger in korte tijd zo’n 3.500 vierkante kilometer veroverd op de Russen bij de twee offensieven in het noordoosten en het zuiden. Dit is twee keer zo groot als Londen en omgeving.

President Volodymyr Zelensky beweerde laat in de avond dat in september zelfs meer dan zesduizend vierkante kilometer bezet gebied was bevrijd. De Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov gaf toe dat de enorme terreinwinst ook Kyiv heeft verrast en dat het offensief bij Charkiv ‘beter ging dan was verwacht’. ‘Het is een teken dat Rusland kan worden verslagen’, zei Reznikov zelfverzekerd tegen de Financial Times.

Zelensky greep de veroveringen opnieuw aan om Moskou te vernederen. ‘Denk je nog steeds dat je ons kan intimideren, breken, ons dwingen concessies te doen?’, vroeg Zelensky op triomfantelijke toon op Telegram. ‘Hebben jullie echt niets begrepen? Hebben jullie niet begrepen wie wij zijn?’

Het Kremlin benadrukte dat president Vladimir Poetin continu op de hoogte wordt gehouden van de strijd. Nadat Moskou in het weekeinde het Russische terreinverlies in het noordoosten al had proberen te verkopen als een ‘hergroepering’, zei Poetins woordvoerder dat het niets verandert aan de Russische oorlogsdoelen. ‘De speciale militaire operatie gaat door en zal worden doorgezet totdat de oorspronkelijke doelen zijn bereikt’, aldus Dmitry Peskov.

Three captured Russian tanks in Slabunivka, Kharkiv Oblast. Looks like one T-72B3 and two T-72B obr 1989.https://t.co/bzFXmbsX2I pic.twitter.com/7ai1J67Uvz — Rob Lee (@RALee85) 12 september 2022

Ver doorgestoten

Het Oekraïense leger claimde in de laatste 24 uur twintig dorpen in de regio Charkiv te hebben ingenomen. Volgens gouverneur Oleh Synjehoebov van de provincie was het leger in sommige gebieden zo ver doorgestoten, dat de militairen de Russische grens konden zien. Bij het grensdorpje Kozatsja Lopan werden Oekraïense soldaten verwelkomd door de bewoners met omhelzingen. ‘Kozatsja Lopan is en zal Oekraïens zijn’, verzekerde burgemeester Vjatsjeslav Zadorenko.

Volgens het Pentagon zouden veel Russische militairen die zich gehaast terugtrokken, de grens zijn overgestoken. Dat veel soldaten hun militair materieel achterlieten, duidt volgens het Pentagon op een ‘slecht georganiseerde commandovoering’. ‘Het toch al beperkte vertrouwen dat de troepen hebben in het militaire leiderschap van Rusland zal waarschijnlijk nog verder afnemen’, aldus het Britse ministerie van Defensie over de gevolgen van de snelle opmars van de Oekraïners.

Het Russische leger antwoordde voor de tweede achtereenvolgende dag met luchtaanvallen en beschietingen op Charkiv. Opnieuw werd de stroom-en watervoorziening onderbroken. Volgens de lokale autoriteiten waren de aanvallen bedoeld als ‘wraak’ voor de Oekraïense terreinwinst.

Bewoners van de bevrijde gebieden bevestigden maandag de talloze berichten in het weekeinde dat Russische eenheden zich in paniek hadden teruggetrokken, met achterlating van tanks, pantserwagens, houwitsers en munitie. ‘De grootste wapenleverancier van het Oekraïense leger’, sneerde het ministerie van Defensie in Kyiv bij een video van talloze verlaten Russische tanks en pantserwagens. ‘Er is een tank voor iedereen’, zegt een Oekraïense soldaat lachend.

Before the battle. pic.twitter.com/qntWSM3XsQ — Defense of Ukraine (@DefenceU) 10 september 2022

Grote overmacht

De hoogste pro-Russische functionaris in de provincie Charkiv, Vitali Hantsjev, beweerde dat het Oekraïense leger kon oprukken omdat het beschikte over een grote overmacht. Hij zei dat er acht keer meer soldaten aan Oekraïense kant waren.

Moskou was de afgelopen weken door het Oekraïense offensief bij Cherson gedwongen versterkingen uit het noordoosten en de Donbas naar het zuiden te sturen. Dit zou ten koste zijn gegaan van de verdediging van de regio Charkiv, op een moment dat het leger al kampt met een tekort aan militairen.

De Tsjetjeense leider Ramzan Kadyrov ging zelfs zo ver om het ministerie van Defensie in Moskou te verwijten belangrijke ‘fouten’ te hebben gemaakt bij de terugtrekking. Kadyrov zei met de Russische leiders te zullen praten als ze hun strategie niet snel wijzigen. De kritiek van Kadyrov is belangrijk, omdat hij de invasie vanaf het begin heeft gesteund en troepen naar Oekraïne heeft gestuurd. ‘Het is misschien niet leuk als je iemand de waarheid in het gezicht zegt, maar ik hou ervan om de waarheid te zeggen’, aldus Kadyrov.