Opmars lokale partijen zet door, opkomst belandt op dieptepunt

De eerste getelde stemmen kwamen woensdagavond na tien uur druppelsgewijs binnen. Daaruit bleek dat de PvdA met de populaire lijsttrekker Marjolein Moorman kan rekenen op herstel in Amsterdam, het voormalige rode bolwerk waar de partij in de afgelopen jaren harde klappen kreeg. Met 83 procent van de stembiljetten geteld, leek de PvdA af te stevenen op 17 procent van de stemmen. Daarmee streven de sociaal-democraten hun electorale belagers GroenLinks en D66 opeens weer ruim voorbij.

De opmars der lokalen

In Rotterdam komt Leefbaar Rotterdam, twintig jaar geleden begonnen als de partij van Pim Fortuyn, opnieuw als veruit de grootste uit de bus. De partij had in 2018 al 20,5 procent van de stemmen en mag zich opnieuw verheugen op een lichte winst. Leefbaar laat alle andere partijen in Rotterdam ver achter zich en is ruim twee keer groter dan nummer twee, de VVD, die vijf zetels krijgt. Dat is dezelfde verhouding als vier jaar geleden.

In het oog springt ook de overwinning van Hart voor Den Haag, de partij van de van corruptie verdachte lijsttrekker Richard de Mos en zijn nummer twee Rita Verdonk. De Mos loodste zijn partij met een intensieve campagne opnieuw naar de overwinning.

Die uitslagen in Den Haag en Rotterdam bevestigen de trend van deze hele eeuw: de gestage opmars van de lokale partijen, ten koste van het oude bestuurlijke midden. In 1990 haalden de lokalen gezamenlijk nog maar 13 procent van de stemmen, terwijl de traditionele middenpartijen VVD, CDA en PvdA toen samen 78 procent behaalden. Na het tellen van 98,5 procent van de stemmen komen de lokalen uit op 36,4 procent van de stemmen, veel meer dan de ‘oude drie’ samen.

Ook veel nieuwe landelijke partijen sprokkelen voor het eerst zetels bij elkaar. Volt, Forum voor Democratie en Bij1 komen in veel gemeenten waar ze meededen met 1 of twee vertegenwoordigers de gemeenteraad in.

Lage opkomst steden

Landelijk lag het opkomstpercentage op 50,3 procent. Dat is een historisch dieptepunt. Het vorige lag, in 2014, op 53,8 procent. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken kondigde woensdagavond meteen een onderzoek aan naar de oorzaken.

Vooral in de grote steden in de Randstad valt de opkomst fors lager uit dan in 2018, mogelijk een effect van de campagne die in de media in de afgelopen weken ondergesneeuwd raakte door de oorlog in Oekraïne. In Amsterdam kwam 46 procent naar de stembus. In 2018 was dat 52,2 procent. In Rotterdam kwamen nog minder mensen opdagen: slechts 39 procent. Vier jaar geleden was dat 46,7 procent. In Den Haag bracht slechts 43 procent van de kiezers een stem uit. In Utrecht, dat in 2018 nog hoog zat met 59 procent, kwam nu ruim 56 procent naar de stemlokalen.

Op Schiermonnikoog brachten relatief de meeste mensen hun stem uit: 80,2 procent. Rozendaal (80,0), Staphorst (75,4) en Urk (75,2) volgen. In Lelystad, Waddinxveen en Brunssum bleven in vergelijking met 2018 de meeste mensen weg.