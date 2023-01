Opmars griep leidt tot overplaatsing van patiënten, coronagolfje lijkt al weg te ebben

Een man in Rossum krijgt een griepprik. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Evenveel griepklachten bij huisartsen als voor pandemie

De ouderwetse griep is in opmars. In de laatste twee weken van 2022 bezochten krap 70 op de 100 duizend Nederlanders de huisarts met griepachtige verschijnselen. Dat zijn er ruim vier keer zoveel als in dezelfde periode in 2020 en 2021.

Het aantal personen met griepachtige verschijnselen is vergelijkbaar met de jaren voor de coronapandemie. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) berichtte donderdag wel dat ziekenhuizen soms zo druk zijn met de zorg voor patiënten met luchtweginfecties, dat sommigen moeten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

Ruim de helft van de luchtweginfecties die worden geconstateerd bij de huisarts, is veroorzaakt door het influenzavirus. Twee weken geleden was dit nog geen kwart. Het RS-virus en het daaraan verwante metapneumovirus veroorzaken een kwart van de geconstateerde infecties, corona nog geen 10 procent.

Korte coronagolf lijkt in ziekenhuizen alweer weg te ebben

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is eind 2022 behoorlijk gestegen, maar loopt inmiddels weer terug. Op donderdag lagen 752 personen met covid-19 in het ziekenhuis – 40 minder dan een week ervoor, en zo’n honderd minder dan tijdens de vorige, lagere pieken van juli en oktober. De toestroom van nieuwe patiënten slinkt.

Ook het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft deze kleine golf ver achter bij eerdere uitbraken. Donderdag waren dit er 41. Tijdens de laatste lockdown, van december 2021, lagen er ruim 500 coronapatiënten op de ic.

Meer uitval door ziekte dan voor pandemie, ook toename langdurig verzuim

Het aantal ziekmeldingen in Nederland was in 2022 nog steeds hoger dan voor de coronapandemie, zeggen verzekeraar Interpolis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Volgens de NZa is de uitval in de zorg wel iets afgenomen ten opzichte van 2021. Toen was er sprake van een verzuim van 8,9 procent, in 2022 was dit 8,3 procent. In 2019 was dit nog 6,6 procent. Binnen de zorg is de uitval het grootst in verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (vvt), ziekenhuizen kennen het minste verzuim.

Donderdag maakte Interpolis bekend dat het aantal ziekmeldingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in 2022 wel is gestegen, met 39 procent. De NZa en Interpolis zien beide ook een toename in langdurige uitval. Hiervoor noemen zij de hoge werkdruk door personeelstekorten als belangrijkste verklaring.