Opmars Britse variant maakt kabinet angstig voor versoepelingen

Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens de persconferentie over corona. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Tijdens de persconferentie dinsdag benadrukte Rutte dat de verspreiding van de Britse variant leidt tot ‘spanning en onzekerheid’. Inmiddels is de mutatie van het oorspronkelijke virus al goed voor tweederde van alle besmettingen in Nederland, veel meer al dan tot voor kort werd voorzien. ‘De laatste inzichten zijn dat de Britse variant 1,5 keer besmettelijker is dan de oude variant’, aldus Rutte. ‘Het aantal besmettingen verdubbelt nu per week.’

Volgens de premier is het daardoor onvermijdelijk dat de huidige lockdown ‘grosso modo’ tot 2 maart wordt verlengd, ook al neemt het totaal aantal besmettingen op dit moment nog af door de terugtocht van de oude variant. Rutte: ‘Als je naar de cijfers kijkt, denk je: hoera, het gaat goed. Maar tegelijkertijd zien we de razendsnelle verspreiding van die nieuwe variant. Dat is het dilemma. We krijgen straks de rekening gepresenteerd als we nu te optimistisch zijn.’

Ondanks de vrees voor ‘een derde golf’ kondigden premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wel aan dat het primair onderwijs en de kinderopvang op 8 februari weer opengaan. Volgens Rutte is het risico van die versoepeling ‘beperkt’, omdat kinderen ook bij de Britse variant een relatief kleine rol lijken te spelen bij de verspreiding. ‘En kinderen leren nu eenmaal het beste op school’, aldus de premier.

Wel gaat er bij scholen extra getest worden. Als er één besmetting is, moeten een hele klas en de leerkracht vijf dagen in quarantaine.

Ook voor de detailhandel komt er een kleine versoepeling. Klanten kunnen vanaf 10 februari telefonisch of via internet bestelde spullen bij de winkel ophalen. Dat is aan strenge voorwaarden verbonden. Zo moet er minimaal vier uur zitten tussen de bestelling en het afhalen. Ook moet het product buiten de winkel worden opgehaald.

Verder blijft de lockdown tot 2 maart van kracht. Bezoek moet beperkt worden tot één persoon per dag, kappers en andere contactberoepen blijven gesloten, net als winkels, theaters en restaurants.

Avondklok

De grote vraag is wat er met de avondklok gaat gebeuren. De maatregel loopt tot 10 februari en Rutte heeft altijd gezegd dat hij er zo snel mogelijk vanaf wil. Toch erkende de premier dinsdag dat het OMT door de zorgwekkende ontwikkelingen rondom de Britse variant eigenlijk geen ruimte meer ziet voor verdere versoepelingen, zeker niet nu de basisscholen weer opengaan. ‘Dat advies is glashelder’, aldus Rutte.

De premier hoopt dat er de komende dagen meer duidelijkheid ontstaat over de effectiviteit van individuele maatregelen, waaronder de avondklok. Daarom is het OMT gevraagd om opnieuw te kijken naar het hele lockdownpakket dat nu van kracht is. ‘Dit weekend zullen we als kabinet kijken naar de update van dat advies. Iedereen wil af van de avondklok, maar ik kan nu niet garanderen dat het ook gebeurt.’

Het kabinet presenteerde dinsdag een nieuwe routekaart die duidelijk moet maken wanneer aanscherpingen en versoepelingen mogelijk zijn; ook daaruit blijkt dat de angst voor de Britste variant er goed in zit. De zogenoemde ‘signaalwaarden’ zijn strenger dan voorheen. Tot nog toe hanteerde het kabinet als vuistregel dat bij 3.600 besmettingen per dag enige versoepeling mogelijk is. Deze grens is verlaagd naar 2.400 besmettingen, zo blijkt uit de nieuwe routekaart. Ruime versoepeling was tot nog toe mogelijk bij 1.200 besmettingen per dag, dat wordt bijgesteld naar 800 besmettingen. Volgens minister De Jonge moet ‘de weg terug’ behoedzaam verlopen.

De Jonge kreeg tijdens de persconferentie ook vragen over zijn eigen positie. De CDA-minister wacht een moeilijk week met debatten over onder andere een groot datalek bij de GGD en de trage vaccinatiestrategie van het kabinet. De Jonge erkende dat er fouten zijn gemaakt, maar vindt zichzelf nog steeds geschikt om de bestrijding van de pandemie te leiden.

De minister benadrukte verder dat er ‘vrij veel positief vaccinatienieuws’ is. ‘Hopelijk helpt dat ook tegen het negativisme. We gaan onze achterstand inlopen. Voor het tweede kwartaal komen er veel grote leveringen aan. Tegen het einde van dat kwartaal hopen we de kwetsbaarste mensen beschermd te hebben.’