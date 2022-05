Opluchting, weemoed en de vraag wat nu werkelijk helpt

Zoals veel andere Nederlanders openden columnist Ibtihal Jadib en haar gezin de deur voor Oekraïense vluchtelingen. Maar sneller dan gedacht gingen de nieuwe huisgenoten terug. Aflevering 7 (en slot).

Onze Oekraïense huisgenoten zijn vertrokken. Dinsdagochtend zette mijn man ze af op Den Haag Centraal voor de trein naar Eindhoven Airport. Het 14-jarige meisje had nog nooit gevlogen en zat wiebelig aan de ontbijttafel, ze was vergeten om pillen te kopen tegen misselijkheid. Ik zocht op internet een afbeelding op van reistabletten en appte die naar de moeder, lang leve de Etos in de stationshal.

Al twijfelde ik of zo’n praktische boodschap er nog bij kon, want de moeder fladderde alle kanten op van opwinding. Haar ontbijt ging er maar half in, met een hoge stem en grote handgebaren stortte ze een waterval aan dankbetuigingen over ons uit terwijl ze tussendoor haar toekomstplannen memoreerde die ze ooit als 27-jarig meisje had gehad: aan zee wonen in Portugal. Maar ja, verzuchtte ze spijtig, toen kwam ze haar man tegen. Ik probeerde er een romantische draai aan te geven: ‘Ah you stayed home for love!’ Ze haalde haar schouders op.

Na eindeloos door haar telefoon te hebben gescrold, vond ze een foto van hem. Ik keek naar een knappe man die in z’n zwembroek vanuit de branding stoer de camera in keek. Ik herkende de ogen van zijn zoon die tegenover me onverstoorbaar het ontbijt naar binnen lepelde. ‘What a handsome man’, zei ik oprecht. ‘Hmm, he has no hair,’ stelde ze feitelijk vast, ‘and in Ukraine we say: ‘If a man is bald, it’s because he sleeps on strange pillows.’ Mijn man streek lachend over zijn uitdunnende kruin, met een grap over zijn wilde affaires hield hij de stemming luchtig.

Oekraïense mop

Het was ons niet ontgaan dat de Oekraïense vrouw, in de tweeënhalve maand dat ze bij ons woonde, niet gebukt ging onder het gemis van haar wederhelft. De keuken leent zich uitstekend voor nonchalante gesprekken waarin ik, onder het snijden van de uien, had staan hengelen naar verhalen. Het was een goede man, vertelde ze, hij sloeg haar namelijk niet en in tegenstelling tot ‘alle andere mannen in Oekraïne’ dronk hij geen alcohol. Maar verder was er kennelijk weinig lol aan te beleven. Hij interesseert zich enkel voor zijn werk, sleutelt wat aan de auto en dat is het. Toen ze weer eens vol bewondering naar mijn man stond te kijken terwijl hij het avondeten verzorgde, had ze hem een Oekraïense mop verteld: ‘Terwijl een vrouw aardappels aan het poten is op het land, ligt haar man Ivan op de bank met een sigaretje. Op de vraag waarom Ivan niet komt meehelpen, antwoordt hij: ik moet uitgerust zijn als de oorlog komt.’

De pijnlijke betekenis die de mop nu heeft gekregen leek haar te ontgaan. Dat vrouwen en kinderen het land konden ontvluchten terwijl vele Ivans in massagraven zijn terechtgekomen, verandert weinig aan een stil huwelijk.

Na het ontbijt werd er druk heen en weer gelopen om alle bagage in de kofferbak te stouwen. Bezorgd keek ik naar de hoeveelheid tassen. Gelukkig zaten er ook twee rolkoffers bij, maar toch. Vanaf Warschau wachtte hun een onzekere reis met meerdere bus- en treinritten, ik kreeg het er benauwd van. Geruststellend wees de moeder naar haar zoon: ze had een man bij zich. Die deed daarop meteen zijn armen omhoog om zijn spierballen te tonen. Het was niet de eerste keer dat ze haar zoon ‘a real man’ noemde, al had ze hem ook vaak bestempeld als ‘little baby’. Binnen het machismo gaan die twee kwalificaties probleemloos samen. Wij Nederlanders vatten zo’n 16-jarige knul dan toch liever samen met het liefkozende ‘snotjong’.

Gecontroleerde paniek

Na 36 uur wachten, appen en bidden kwam woensdagavond het verlossende berichtje binnen op m’n telefoon: ‘We are at home!’ Goddank, ze hadden het gered.

Ons huis is erg stil nu. ’s Ochtends zit er niemand meer worst met ketchup te eten, het Oekraïense gekibbel is verstomd en de schoenen in onze hal zijn verdwenen. Ik ben opgelucht en weemoedig tegelijk. Het ene moment zit je midden in gecontroleerde paniek, het volgende is het alweer voorbij.

Ik ben me gaan afvragen waar een mens werkelijk mee geholpen is. Mijn man en ik hadden bij onze Oekraïense huisgenoten een eenduidig doel voor ogen: veiligheid bieden. Dat betekende dat de vluchtelingen net zo lang in ons huis mochten wonen als nodig was. Maar veiligheid is, eenmaal bereikt, slechts een eerste station. Daarna komen de dromen en ambities. Ik vond het lastig om daarin mijn positie te bepalen. Als je eenmaal in de hulpverlenende rol bent gestapt, is het makkelijk om door te schieten in die van de rijke westerse weldoener. Tegelijkertijd is het voor iemand die in de hulpbehoevende rol is beland moeilijk om daar weer uit te komen, om de regie terug te pakken.

Ik besloot vast te houden aan ons oorspronkelijke doel: veiligheid bieden. Op de momenten dat onze huisgenoten beslissingen namen waarvan ik dacht: ‘Waarom doe je dat nou zo?’, of: ‘Dat is niet handig’, dwong ik mezelf me afzijdig te houden. Het is hún leven, het zijn hun beslissingen.

Hulp bieden zonder verantwoordelijkheid over te nemen: ik vraag me af of je die twee wel zo klinisch kunt scheiden. Of ik toch niet meer had moeten doen.

Ik kijk naar de brief die de Oekraïense moeder op onze koelkast heeft gehangen: ‘Thank you from all of us for your empathy and compassion for our people.’