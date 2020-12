Opluchting onder miljoenen Amerikanen: corona-uitkering komt (half) terug

Voedselhulp in Washington, DC. Beeld EPA

De champagne zal er niet voor opengetrokken worden – daarvoor is de armoede nog te groot onder de meeste Amerikaanse werklozen – maar opluchting is er wel. Na vier lange maanden wachten kwam maandagavond eindelijk het verlossende woord.

Met ingang van volgende week krijgen zeker 13 miljoen Amerikanen die hun baan zagen verdwijnen tijdens de coronacrisis een speciale corona-uitkering van 300 dollar per week. Daarnaast krijgen de meeste Amerikanen eenmalig 600 dollar hulpgeld per persoon. Ook voor kleine ondernemers komt er extra financiële hulp.

Het is de verlossing waar vele werklozen net voor de feestdagen op hoopten. Zij konden nauwelijks rondkomen van de wekelijkse 150 dollar standaarduitkering die zij sinds augustus kregen: een bedrag dat ook in Amerika te weinig is om huur en boodschappen van te betalen. Negen miljoen mensen zouden binnenkort zelfs worden afgesneden van deze 150 dollar, omdat een uitkering in de meeste Amerikaanse staten maximaal een halfjaar duurt. Vier miljoen Amerikanen hadden al hun WW-rechten al opgemaakt.

Het leidde tot schrijnende verhalen in de media over Amerikanen die hun baan en zorgverzekering verloren, nauwelijks genoeg geld over hadden voor eten en daarna ook nog met hun familie hun huis uitgezet dreigden te worden, omdat ze de huur niet meer konden betalen. Voor die laatste groep is extra hulp in aantocht: huurders krijgen extra bescherming.

Halvering

De wanhoopskreten hadden de Republikeinen en Democraten de afgelopen maanden uiteraard wel bereikt, maar een oplossing bleef toch uit. De partijen konden het niet eens worden over de hoogte en de duur van uitkering. Op vrijdag 31 juli waren de laatste corona-uitkeringen op bankrekeningen gestort, maar Republikeinen vonden het toenmalige bedrag van 600 dollar per week veel te hoog.

Nu zijn de twee partijen alsnog nader tot elkaar gekomen. De Republikeinen krijgen het meeste hun zin. Zij wilden een wekelijkse uitkering van 200 dollar, terwijl de Democraten terug wilden naar de 600 dollar die aan het begin van de coronacrisis was uitgekeerd. De uitkomst is dat de uitkering wordt gehalveerd en blijft steken op 300 dollar.

Democraten hadden daarnaast ingezet op een steunpakket van in totaal 3.000 miljard dollar om de coronacrisis het hoofd te bieden: dat wordt nu 900 miljard dollar. Daardoor wordt ook de hulp voor bedrijven substantieel minder dan Democraten hadden gehoopt. Op korte termijn zal het wel voorkomen dat de VS zal terugzakken in een recessie.

Plan-Biden

Maar op de iets langere termijn ziet het er niet naar uit dat het huidige steunpakket omvangrijk genoeg is om de Amerikaanse economie drijvend te houden. Het steunpakket is slechts goed voor 11 weken noodhulp. Half maart gaat de geldkraan weer dicht.

Maar experts voorspellen dat er nog maanden extra hulp nodig is, omdat de economie pas in de lente of de zomer weer gaat aantrekken (als het vaccin goed is uitgerold). Tegen die tijd trekken (de iets rijkere) consumenten er weer op uit om geld uit te geven in de horeca en zullen bedrijven hun omzetten weer zien stijgen, waardoor er banen bijkomen. Economen voorspellen dat de Amerikaanse economie pas najaar 2021 zal zijn hersteld.

De nieuw gekozen president Joe Biden, die op 20 januari aantreedt, heeft al aangekondigd dat hij kort na zijn inauguratie komt met een nieuw voorstel voor noodhulp aan coronaslachtoffers. Het zal nog een politiek gevecht worden om dat goedgekeurd te krijgen door de Senaat, aangezien diverse Republikeinen al hebben gezegd dat zij – met een vaccin in aantocht – denken dat meer overheidssteun onnodig zal zijn.