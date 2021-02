Opluchting en onvrede: zo reageert Nederland op de opening van de basisscholen

Kinderen van de basisschool Finlandia werken geconcentreerd op hun laptops tijdens noodopvang. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Om de veiligheid van leraren en kinderen te garanderen neemt het kabinet extra maatregelen. Zo kunnen leraren straks met voorrang bij de teststraat terecht. Om het virus zo snel mogelijk op te sporen worden in het basisonderwijs sneltests ingezet en bij besmetting gaat de hele klas verplicht vijf dagen in quarantaine.

Het OMT adviseert daarnaast om leerlingen in groep 7 en 8 zo veel mogelijk in tweetallen te laten werken, ‘waar mogelijk’ 1,5 meter afstand te houden en een mondmasker te dragen in de gangen van de school. Voor lagere groepen stelt het adviesorgaan voor om te werken met een groepsgrootte van vijf kinderen, om het contact tussen de kinderen te beperken.

De PO-raad, sectororganisatie voor het basisonderwijs, roept op om te wachten met het openen van de basisscholen totdat er meer duidelijkheid is over de aanvullende maatregelen en de benodigde voorbereidingen zijn getroffen. Ook de Algemene Onderwijsbond eist dat het kabinet ‘klip en klaar’ laat weten welke aanvullende maatregelen worden getroffen om de gezondheidsrisico’s voor kinderen en personeel tot een minimum te beperken. Een petitie om de opening van het primair onderwijs uit te stellen tot het basisschoolpersoneel gevaccineerd is, werd meer dan 13.000 keer ondertekend.

De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft respect voor het besluit van het kabinet, al benadrukken zij ook dat er alles aan gedaan moet worden het zo veilig mogelijk te maken. ‘We zijn als schoolleiders zowel verantwoordelijk voor het belang van de leerlingen als dat van het personeel’, zegt een woordvoerder. ‘Als het gaat om het belang van de leerlingen dan willen we het liefst zo snel mogelijk open. Maar als het gaat over het belang van de leraren zijn we wat terughoudender.’

Onderwijsvakbond CNV dringt zelfs aan op de verstrekking van medische FFP2 maskers onder het personeel. ‘Het kan niet zo zijn dat als de maatschappelijke kosten van gesloten scholen te groot worden geacht, ook bij besmettelijker virusvarianten, het personeel zonder extra veiligheidsmaatregelen wel aan die varianten wordt blootgesteld’, stelt CNV-voorzitter Daniëlle Woestenberg in een persbericht.

Onder ouders heerst voornamelijk opluchting, stelt Lobke Vlaming, directeur van Ouders en Onderwijs, aan de telefoon. ‘Al spreek ik uiteraard niet voor iedereen. Er zijn ook ouders die het pertinent oneens met deze versoepeling en hun kinderen voorlopig liever thuis onderwijs blijven geven.’ Vlaming adviseert die ouders om in gesprek te gaan met de school over de mogelijkheden. ‘Officieel geldt de leerplicht ook nu gewoon. Maar als je als ouder een goede reden hebt om je kind thuis te willen houden zijn scholen vast bereid om mee te denken.’

Niet unaniem

Zelfs het OMT was niet unaniem over het advies. De versoepeling zou een ‘reëel risico’ met zich meebrengen voor het aantal IC-opnames. Daarnaast staat in het rapport dat ‘een aantal OMT-leden (...) de risico’s op dit moment te groot achten om überhaupt over een versoepeling, zoals heropenen van de scholen, positief te willen adviseren.’ De meerderheid erkent echter dat er ‘ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling’.

Welke andere maatregelen van kracht blijven, is nog onduidelijk. Het kabinet was voornemens de avondklok zo snel mogelijk weer af te schaffen. Doordat de maatregel pas een ruime week geleden in is gegaan, is het nog onduidelijk hoe groot het effect daarvan is. Het OMT stelt dat de basisscholen alleen open kunnen, als de overige maatregelen voorlopig gehandhaafd blijven.