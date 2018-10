Opluchting bij Roemeense homogemeenschap: te lage opkomst bij antihomoreferendum

Opluchting bij de homogemeenschap in Roemenië: bij het referendum van zaterdag en zondag is de opkomst ver onder de benodigde 30 procent gebleven. Daardoor is de uitslag bij voorbaat al ongeldig. Roemenen konden zich uitspreken over de vraag of ze instemden met een grondwettelijk amendement, waarbij een huwelijk alleen gesloten kan worden tussen man en vrouw.

Een activist droogt zijn tranen met de regenboogvlag nadat de lage opkomstcijfers bekend zijn gemaakt. Foto AP

Iets meer dan een vijfde van de Roemenen nam dit weekend de moeite om te stemmen, naar verwachting in meerderheid 'ja-stemmers'. Al met al is dat een blamage voor de zittende regering. Door de bevolking de kans te geven op twee dagen te stemmen in plaats van één, hoopte men de opkomst juist een handje te helpen. Mensenrechtenorganisaties riepen op tot een boycot.

Het referendum was een initiatief van de ultrachristelijke Coalitie voor de Familie, met steun van enkele evangelische groeperingen uit Amerika. In 2015 haalde de coalitie naar eigen zeggen 3 miljoen handtekeningen op om een referendum af te dwingen. Priesters op tal van plekken in het overwegend christelijk-orthodoxe Roemenië moedigden kerkgangers aan ‘ja’ te stemmen. Overigens kunnen homo’s in Roemenië nu al niet trouwen.

Veel Roemenen zien het referendum als een afleidingsmanoeuvre voor de wijdverbreide corruptie in het land. Maandag begint het hoger beroep tegen Liviu Dragnea, de frontman van regeringspartij PSD. Hij wordt ervan verdacht twee partijfunctionarissen ten onrechte op de loonlijst te hebben gezet in zijn geboortedistrict Teleorman. Voor dit ambtsmisbruik kan hij drieënhalf jaar cel krijgen.