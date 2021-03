Oplopende spanningen tussen Rusland en VS: Moskou haalt ambassadeur terug

Anatoly Antonov. Beeld AFP

Ambassadeur Anatoly Antonov vertrekt zaterdag voor overleg naar Moskou, schrijft hij in een bericht op de facebookpagina van de ambassade. De relatie tussen beide staten verkeert in ‘crisis’, valt verder te lezen in het bericht.

Biden gaf recent een interview op de zender ABC News naar aanleiding van een rapport van de inlichtingendiensten over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Zo zou Rusland achter een desinformatiecampagne zitten, iets waarvoor het land ‘de prijs zal betalen’, aldus de Amerikaanse president. ‘Dat zal je binnenkort zien.’ Op de vraag of Poetin een moordenaar is, antwoordde hij bevestigend.

De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat er sprake was van een beïnvloedingscampagne, die Poetin ‘waarschijnlijk’ direct aanstuurde. Bewijzen van pogingen om de digitale infrastructuur van de verkiezingen te hacken, zoals in 2016, zijn niet gevonden. De Russen spreken de bevindingen van het onderzoek tegen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov noemde de uitspraken van Biden ‘absoluut ongegrond en ongefundeerd’.