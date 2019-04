Oplichters maken misbruik van ‘inzamelingsacties’ voor de restauratie van de Notre-Dame

Franse minister van Cultuur Frack Riester komt aan op het Élysée-paleis voor een meeting aangaande de nasleep en de restauratie van de Notre-Dame, Beeld AFP

‘We hebben een groot aantal oplichtingen gesignaleerd, zowel in Frankrijk als in het buitenland’, schrijft de stichting in een persbericht. ‘De Erfgoedstichting vraagt nooit per telefoon, mail of post om donaties.’ De Franse minister van Cultuur, Franck Riester, riep de Fransen op ‘zeer voorzichtig’ om te gaan met websites die claimen de reconstructie van de Notre-Dame te financieren.

Volgens de Franse politie zijn er ook bendes actief die met collectebussen langs de deuren gaan. ‘Deurcollectes zijn altijd verdacht’, aldus de politie in het Zuid-Franse departement Bouches-du-Rhône. ‘Als er op uw deur wordt geklopt en om geld wordt gevraagd, raden we met klem aan de politie te bellen.’

Wie op een veilige manier een steentje wil bijdragen, kan dat doen op een website van de Erfgoedstichting, maar ook via Facebook, Paypall en per sms. Bij de Parijse metrohalte Concorde kunnen voorbijgangers een bedrag van tussen de 1 en 5 euro schenken door contactloos te pinnen bij een van de tien ‘pinpalen’ die daartoe zijn geïnstalleerd.

Wirwar van vier inzamelingsacties

Helder, zou je zeggen. Maar Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als het zo eenvoudig was. Minister Riester van Cultuur heeft maar liefst vier instanties belast met de collecte. Naast de Erfgoedstichting zijn dat de Stichting Frankrijk, de Stichting Notre-Dame de Paris en het Centrum van Nationale Monumenten. Wie in deze wirwar van parallelle inzamelingsacties door de bomen het bos niet meer ziet, valt relatief gemakkelijk ten prooi aan ‘collectes’ van kwaadwillenden.

Binnen 48 uur na de brand betrof het totaal aan toegezegde donaties al een miljard. Dat is ongeveer even veel als het jaarlijkse budget dat het Franse ministerie van Cultuur voor monumentenzorg reserveert. De Franse concerns LVMH, L’Oreal, Artemis en Total hebben bij elkaar opgeteld 600 miljoen beloofd voor de wederopbouw van de Notre-Dame.

Hartverwarmend, vinden veel Fransen. Maar vanuit linkse hoek klinkt ook kritiek. Er zit een obsceen luchtje aan de plotselinge gulheid van puissant rijke families en hun bedrijven, vinden sommigen. ‘Als ze te veel geld hebben, moeten ze maar eens iets bijdragen aan de gemeenschap’, twitterde de extreemlinkse politicus Philippe Poutou. Volgens de oud-vakbondsman kampt Frankrijk met ‘sociale noodsituaties’. Daar zouden de Fransen superrijken geen oog voor hebben.

Naar aanleiding van lezersvragen deed de linkse krant Libération een poging het totaalbedrag dat in Frankrijk jaarlijks wordt gedoneerd ten behoeve van armoedebestrijding te berekenen. Met een aantal flinke slagen om de arm kwam het dagblad tot een schatting van… 1 miljard. Grofweg de helft van dat bedrag komt van particulieren, de andere helft van het bedrijfsleven.