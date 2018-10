Opladen hoverboard kan resulteren in brand. NVWA roept op om product uit de schappen te halen

De batterij van hoverboards kan spontaan ontbranden tijdens het opladen. Bij dertig merken en types gaat het opladen gewoon door als de batterij helemaal vol is. Dat kan leiden tot woningbrand, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag.

De warenautoriteit roept fabrikanten op producten uit de handel te nemen waarbij problemen zijn aangetroffen. Consumenten krijgen het advies de hoverboards niet ’s nachts op te laden of als er niemand thuis is om zo nodig in te grijpen. Eventueel kan er worden opgeladen met een tijdklok, zodat de stroomtoevoer stopt. Fabrikanten, importeurs en leveranciers worden opgeroepen hun klanten op de hoogte te stellen van de risico’s.

De NVWA heeft een groot aantal hoverboards onderzocht. Naast de risico’s bij het laden hebben sommige modellen nog andere gebreken, zoals ontbrekende temperatuurbeveiliging van de batterij of onvoldoende brandwerende behuizing. Soms kan door scherpe, onafgewerkte delen in het hoverboard de isolatie van de bekabeling worden beschadigd.

Onderzoek nog niet klaar

De NVWA kan op dit moment leveranciers niet verplichten om producten uit de handel te halen. Ook kan de warenautoriteit nog niet bekend maken wat er precies met welk merk aan de hand is. Het onderzoek is namelijk nog niet volledig afgerond en de producenten krijgen nog de kans om te reageren. Er komt vooralsnog geen officiële, algemene publiekswaarschuwing. Dat is volgens de NVWA ook niet nodig als de leveranciers hun klanten op de hoogte brengen en riskante modellen zelf uit de handel halen.

In 2015 raakte het hoverboard uit de gratie bij veel Amerikaanse consumenten, nadat beelden waren verschenen waarin te zien was dat hoverboards spontaan in brand vlogen.