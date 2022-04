Oplaaiend geweld in de Soedanese regio Darfur: 160 mensen vermoord

Een Soedanese man bij een verbrande woning in het plaatsje al-Taweel Saadun, 85 kilometer ten zuiden van Nyala, de hoofdstad van de Soedanese regio Zuid-Darfur. Foto genomen op 2 februari 2021. Beeld Ashraf Shazly / AFP

De vreugde in Soedan was groot, toen president Omar al-Bashir in 2019 ten val werd gebracht. Dertig jaar lang had hij met harde hand geregeerd. De vreugde over zijn vertrek was extra groot in brede delen van Darfur, de westelijke regio waar, kort na de eeuwwisseling, enkele honderdduizenden mensen op stelselmatige wijze om het leven waren gebracht door Bashir-getrouwe milities. In 2019 ontstond in Darfur enige hoop op een duurzame vrede: Bashir werd gevangengezet en rebellengroepen uit Darfur gingen om de tafel zitten met de nieuwe leiders van Soedan.

Des te pijnlijker is de vaststelling dat het geweld in Darfur weer toeneemt. Sloegen er in 2020 nog ongeveer vijftigduizend Darfuri’s op de vlucht, in 2021 waren het er volgens de VN maar liefst 420 duizend, bijna acht keer zoveel. Voor dit jaar verwachten de VN dat meer dan zes miljoen Darfuri’s noodhulp nodig hebben, maar liefst de helft van de totale populatie in de regio. Het aantal doden en gewonden in Darfur, een gebied meer dan tien keer zo groot als Nederland, lag vorig jaar naar alle waarschijnlijkheid een stuk hoger dan de ongeveer zevenhonderd waarop de VN het bij benadering hielden.

Veel van het geweld lijkt zich, op het eerste gezicht, af te spelen volgens een bekend patroon: zwaarbewapende strijders uit gearabiseerde bevolkingsgroepen vallen dorpen aan van etnisch Afrikaanse Darfuri’s, die al generaties lang ijveren voor meer invloed in Soedan. Behalve tribale sentimenten spelen ook kwesties als toegang tot landbouwgrond en waterbronnen een rol in de conflicten.

160 mensen vermoord

Afgelopen weekeinde nog was het raak in het westen van Darfur: in de plaats Kereneik werden volgens ooggetuigen meer dan 160 mensen van de Massalit-bevolkingsgroep vermoord. Plaatselijke hulpverleners omschreven de daders als ‘janjaweed’, de naam die ook al werd gebruikt voor de milities die tekeergingen ten tijde van Bashir (oorspronkelijk verwees ‘janjaweed’ naar aanvallers die te paard arriveerden).

Als mogelijke verklaring voor het toenemende geweld wijst Jonas Horner, een onafhankelijke Soedan-expert die tot voor kort voor de denktank International Crisis Group werkte, op de politieke omwenteling van 2019, toen Bashir na maandenlange volksprotesten van de troon werd gestoten door zijn eigen leger. Bashir was in zijn nadagen in zekere zin een ‘deksel’ op de snelkookpan van onopgeloste conflicten, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, aldus Horner: vanaf 2007 duldde Bashir een VN-vredesmissie in Darfur, waar het gaandeweg ook wel wat rustiger werd, en onder druk van Amerika sleep Bashir gestaag de allerscherpste kantjes van zijn islamitische bewind af.

Wat Horner nu meent te zien in Darfur, is dat voormalige Bashir-getrouwen hun oude, lokale agenda’s hervatten, daarbij geholpen door zowel de politieke onrust van het post-Bashir-tijdperk als het vertrek van VN-vredesmissie Unamid uit Darfur. Unamid trok zich eind 2020 volledig terug nadat de nieuwe machthebbers in Soedan hadden gezegd dat zij het voortaan zelf wel afkonden.

Hernieuwde grimmigheid

‘De VN-missie was lang niet altijd even effectief, maar de afwezigheid nu van buitenlandse ogen in Darfur draagt bij aan de hernieuwde grimmigheid daar’, zo meent Horner.

Een belangrijke vraag lijkt welke rol er precies wordt gespeeld door generaal Mohamed Hamdan Daglo, bijgenaamd Hemedti. Hij voerde in het verleden namens Bashir de beruchte ‘janjaweed’ in Darfur aan, en tegenwoordig geeft hij leiding aan de opvolger van de janjaweed, de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Tevens is hij nu de tweede man in Soedan, achter president (en generaal) Abdel Fattah al-Burhan.

Behoort Hemedti tot degenen die hun kans schoon zien en hun oude activiteiten in Darfur hervatten? Menig ooggetuige van het huidige geweld in Darfur wijst naar de RSF van Hemedti als de aanstichters. Horner tekent daarbij aan dat Hemedti misschien niet altijd en overal de volledige regie heeft over strijders onder de vlag van de RSF: sommige strijders besluiten volgens Horner om hun persoonlijke, plaatselijke vetes uit te vechten.