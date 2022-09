Opinie: Voer maatschappelijke dienstplicht in strijd tegen personeelstekort bij defensie, zorg en onderwijs

Op een open dag van defensie krijgen jongeren een rondleiding van enkele soldaten op het terrein van de Johannes Postkazerne in Havelte. Beeld Elisa Maenhout

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de Defensienota van het kabinet Rutte-IV. De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impuls gegeven aan versterking van onze defensie. Het budget stijgt naar ruim 19 miljard in 2024, waarmee Nederland ook voldoet aan de NAVO-doelstelling (2 procent van het bruto nationaal product). In de Defensienota heeft de regering uiteengezet waaraan het geld besteed gaat worden.

Over de auteur: Dick Zandee is als onderzoeker verbonden aan het Instituut Clingendael.

Leden van de Defensiecommissie hebben 118 vragen gesteld, waarbij opvalt dat er nauwelijks wordt ingegaan op de verhouding tussen de plannen en de drie hoofdtaken die de Nederlandse krijgsmacht moet kunnen uitvoeren, namelijk bijdragen aan: de collectieve verdediging, versterking van de internationale rechtsorde en ondersteuning van nationale civiele actoren zoals de politie, brandweer en justitie.

Vooral de tweede hoofdtaak – in de volksmond meer bekend als ‘vredesoperaties’ – komt er bekaaid af. Het is zoeken met een vergrootglas om in de Defensienota een karig geformuleerde verwijzing te vinden naar de blijvende bereidheid om de krijgsmacht in te zetten voor ‘vredes- en stabilisatieoperaties in EU-, NAVO- en VN-verband aan de randen van Europa’. Wat een verschil met de vorige nota (2018) waarin de strijd tegen Islamitische Staat, de VN-missie in Mali en andere operaties buiten Europa prominent stonden vermeld.

Mislukkingen

De gebrekkige aandacht nu is te verklaren: de interventies in Afghanistan en Mali zijn op mislukkingen uitgelopen. De klassieke taak van de Navo – afschrikken en verdedigen – eist alle aandacht op, zeker na de Russische inval in Oekraïne. Ook in de Tweede Kamer overheerst het ‘tegen Rusland teweer stellen’-gevoel, zelfs nu blijkt dat grootmacht Rusland niet in staat is een middelgroot land (Oekraïne) te verslaan.

Er is niets mis met versterking van het defensievermogen voor de verdediging van Europa. Sterker nog, dit is harde noodzaak gezien de grote achterstanden die eerder zijn opgelopen door jaren van bezuinigingen op de krijgsmacht. Ook zal Europa meer defensievermogen moeten opbrengen, omdat de militaire expansie van China in Azië meer aandacht van de Verenigde Staten zal opeisen.

In die zin geeft de Defensienota de juiste koers aan met modernisering van de marine, extra aankopen van F35-jachtvliegtuigen en drones voor de luchtmacht, en versterking van de slagkracht van de landmacht – al komt de laatste er bekaaid vanaf.

Gevechtskracht

Maar de allesoverheersende inzet op versterking van de gevechtskracht, hoe nodig ook, roept wel vragen op over de beschikbaarheid van voldoende personeel voor alle drie hoofdtaken. Vooral stabilisatiemissies zijn personeelsintensief.

Ook de nieuwe gereedheidseisen van de Navo stellen de krijgsmacht voor extra uitdagingen. De snel inzetbare NATO Response Force gaat in een nieuwe jas opgenomen worden in een veel bredere categorie van (high)readiness-strijdkrachten waarvoor de lidstaten meer eenheden op volle sterkte gereed en inzetbaar moeten hebben. Bovendien ondersteunt de regering van harte de nieuw op te richten EU Rapid Deployment Capacity die vanaf 2025 inzetbaar moet zijn met alle vereiste ondersteuning, inclusief logistiek, inlichtingen, strategisch transport en andere enablers.

Dus: voldoende personeel in ondersteunende eenheden is evenzeer een vereiste. Het is zeer de vraag of de Nederlandse krijgsmacht aan alle verplichtingen kan voldoen wanneer de voortdurende personeelstekorten blijven bestaan. Die doen zich juist voor bij ondersteunende capaciteiten, zoals in de medische sector en voor het technische onderhoud.

Onlangs heeft staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat zijn plannen ontvouwd voor de aanpak van de personeelsproblematiek bij de krijgsmacht. De twee meest ambitieuze maatregelen lijken de meer verplichte inzet van reservisten en de invoering van een ‘dienjaar’ waarin jongeren tijdelijk ervaring kunnen opdoen in ondersteunende functies, zoals in de techniek en de gezondheidszorg.

Dienstplicht

Nederland wil hiermee succesvolle programma’s volgen die een aantal Scandinavische landen al eerder begonnen zijn. Deze voornemens verdienen steun, maar het blijft de vraag of ze voldoende zijn om de vereiste aantallen militairen te werven. Uit de brief van de staatssecretaris blijkt zelfs dat de jaarlijkse hoeveelheid instromers met ruim 3.000 stijgt naar 6.800 militairen vanwege de toename van het aantal functies naar in totaal 54.400 in 2024.

Defensie heeft dus een probleem, en de vraag is welke verdere maatregelen nodig zijn om de krijgsmacht gevuld te krijgen om de taken voor collectieve verdediging, vredesoperaties en in Nederland zelf te blijven volhouden. Een eerdere poging van het CDA om de opkomstplicht weer bespreekbaar te maken heeft geen steun gekregen. Ook de huidige staatssecretaris wijst dit als ‘niet realistisch’ af.

Een alternatief zou kunnen zijn om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren, waarbij jongeren (m/v) naar eigen keuze een jaar werken in de krijgsmacht, de gezondheidszorg, het onderwijs of elders. Kortom: een vrijwillig dienjaar vervangen door een verplicht dienstjaar.

Een dergelijke plicht helpt de ernstige personeelstekorten in diverse sectoren aan te pakken, terwijl het tegelijkertijd een belangrijke bijwerking heeft: jongeren de ins & outs van belangrijke onderdelen van de maatschappij praktisch leren kennen, werken in teamverbanden en met dat alles meer begrip en kennis verwerven over de noodzaak en het functioneren van essentiële instellingen. Ongeacht of het onze veiligheid, gezondheid of onderwijs betreft.