Ophokplicht voor pluimvee in groot deel van Nederland opgeheven, gevaar vogelgriep geweken

Kippen op een kippenboerderij in Gelderland waar kippen zorgen voor de kuikens voor export naar het buitenland. Beeld ANP / Manon Bruininga

In sommige delen van Nederland mocht pluimvee al anderhalf jaar niet buiten komen. Elders was de ophokplicht vorige zomer een aantal maanden opgeheven, maar zijn de kippen sinds oktober ook al niet meer buiten geweest. Dat veroorzaakte vooral problemen voor vrije uitloopboerderijen, die reguliere eieren moesten gaan verkopen omdat hun kippen niet meer buiten konden rondlopen. Ook moesten pluimveehouders strenge voorschriften volgen om te voorkomen dat ze het vogelgriepvirus mee de stal in namen.

Bijna overal in Nederland komt daar nu een einde aan, zo schrijft minister Adema donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Een groep deskundigen schat de kans op besmetting met de ophokplicht op laag tot matig, en zonder ophokplicht op matig. Voor Adema voldoende reden om de maatregel in te trekken. Alleen in de Gelderse Vallei en de Peel, pluimveedichte gebieden, blijft de ophokplicht van kracht. Als een bedrijf daar besmet raakt, is de kans immers aanzienlijk dat het virus overslaat naar andere bedrijven en er een lastig te controleren uitbraak ontstaat.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Adema wijst erop dat de laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland plaatsvond op 13 februari, bij een klein hobbybedrijf. De laatste keer dat een commercieel pluimveebedrijf werd getroffen was op 26 januari. Ook in andere Europese landen lijkt de vogelgriep op zijn retour. In de zomer is het vogelgriepvirus doorgaans sowieso minder actief.

Toch is Adema’s besluit niet zonder risico’s. Onder wilde vogels gaat het vogelgriepvirus nog steeds veelvuldig rond, recent vooral bij kokmeeuwen. Telkens duikt het virus op bij nieuwe wilde vogelsoorten, wat erop duidt dat het zich gemakkelijk aanpast aan een nieuwe gastheer. Door de aanwezigheid onder wilde vogels waren er vorig jaar ook midden in de zomer nog besmettingen op pluimveehouderijen – een unicum.

Het ministerie van Landbouw blijft de verspreiding van de vogelgriep in Nederland daarom op de voet volgen, en zal regelmatig de kans op besmetting beoordelen. Naar aanleiding daarvan kan Adema ervoor kiezen om de ophokplicht weer in te voeren, of juist af te schaffen in de gebieden waar die nu nog wel geldt.