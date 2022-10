Ophef over bijdrage huisfilosoof Poetin in Nederlands boek

Aleksandr Doegin tijdens de herdenkingsdienst op 23 augustus voor zijn dochter Daria, die omkwam bij een bomaanslag die waarschijnlijk voor haar vader bedoeld was. Beeld Getty Images

Toen de Oekraïense schrijver Andrei Koerkov dit weekend op de Frankfurter Buchmesse een boekflyer van een Nederlandse uitgever onder ogen kreeg, geloofde hij zijn ogen niet. Hij zag een boek met de naam The Last Penguin of Kyiv, dat in titel en introductie naar zijn eigen boek, Death of a Penguin, verwees, zonder dat hij daarvan wist.

Maar nog schokkender voor hem was dat het boek een bijdrage bevatte van Aleksandr Doegin, de Russische politiek filosoof die bekendstaat om zijn fascistische theorieën, zijn langgekoesterde wens om Oekraïne in te lijven bij Rusland en zijn nauwe band met Poetin. Doegin kwam in augustus nog in het nieuws, toen zijn dochter omkwam bij een bomaanslag die waarschijnlijk voor hemzelf bedoeld was.

‘Grote denker’

Koerkov zette de boekflyer op sociale media en noemde de Nederlandse uitgever ‘een agent van Poetin’. Omdat de Oekraïner vermoedde dat de andere auteurs – onder wie Yuval Harari, Slavoj Zizek en Tim Parks – niet wisten dat ze in een boek stonden met Doegin, vroeg hij zijn bericht te delen en tagde hij de schrijvers. Het duurde niet lang tot de eerste auteurs zich meldden en vertelden dat ze hier inderdaad geen weet van hadden.

In een twittergesprek met auteur Tim Parks legt Koerkov zijn kritiek uit. ‘Het is wellicht geen direct anti-Oekraïens boek, maar het feit dat Poetins hoofd-ideoloog participeert – en al helemaal omdat hij in een hoofdstuk staat dat ‘waarheid’ heet – maakt het dat wel. Het is een legitimering van Doegin als een internationale auteur en als acceptabel filosoof.’

‘Ongenuanceerde laster’, aldus Boudewijn Richel. Hij is organisator van het jaarlijkse filosofie- en economiefestival G10, waar veel internationale sprekers komen en dat het boek uitgeeft. Het boek is niet politiek, zegt hij, maar een mix van fictie en non-fictieverhalen, essays, interviews en dialogen over grenzen, identiteit, vrijheid en waarheid, ‘in de traditie van Foucault’. ‘Het is misschien niet vrijblijvend wat zijn filosofie beweert, maar Doegin is ook een grote denker.’

‘Brave boeken’

Doegin was vier jaar geleden te gast op festival G10 in de Zuiderkerk in Amsterdam, maar over zijn rol was toen in Nederland weinig ophef. In het boek zou een oudere bijdrage van de Rus over ‘het gevaar van liberaal feminisme’ verschijnen. Richel: ‘We wilden niet alleen westerse neoliberale denkers aan het woord laten. Er zijn al zoveel brave politiek-correcte boeken.’

De uitgever heeft inderdaad de andere auteurs niet ingelicht dat ze met hem in één boek zouden komen, vertelt Richel. ‘Maar ze noemen me een spion, dat ben ik absoluut niet.’ Als hij wordt gevraagd wat er nu met het boek gaat gebeuren, zucht Richel. ‘Door de beschuldigingen zal ik, denk ik, het stuk van Doegin eruit moeten halen.’