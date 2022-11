Opgraving van vliegtuigwrak uit de oorlog: goedbedoeld hobbyisme of verstoring erfgoed?

Een Spitfire wordt, begin 1942, klaargezet voor vertrek. Dit type vliegtuig werd door de Britse RAF veelvuldig gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beeld SSPL via Getty

Tim W. (43) uit het Noord-Limburgse dorp Meerlo is al sinds zijn kinderjaren gefascineerd door een vliegtuigongeluk tijdens de Tweede Wereldoorlog vlakbij zijn ouderlijk huis. Op 28 mei 1944 werd daar een Spitfire PA885, een verkenningsvliegtuig van de Britse Royal Air Force (RAF), door Duits vuur in de lucht beschoten. Het toestel stortte neer en de enige inzittende, piloot Neville Clark, kwam om het leven. Zijn lichaam werd geborgen en eerst op het oorlogskerkhof in Venlo begraven, later op de erebegraafplaats Jonkerbos in Nijmegen.

Het verongelukte toestel werd nooit geborgen, net als honderden andere vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Bijna iedereen in de omgeving wist echter dat ergens in het drassige gebied buiten het dorp een vliegtuig in de grond zat. W. begon in 2018 met een schep te graven op het braakliggende terrein vol bramenstruiken en vond restanten van de Spitfire. Toen hij niet verder kon en zwaarder graafmateriaal nodig had, schakelde hij de hulp in van Jordy G. (38) uit Well en Harm G. (50) uit Panningen, volgens justitie eveneens ‘metaaldetectiefanaten’ met een passie voor de Tweede Wereldoorlog.

En zo kan het gebeuren dat de drie Limburgers dinsdag voor de rechtbank in Roermond staan wegens overtreding van de erfgoedwet, die in 2016 (deels) in de plaats kwam van de monumentenwet. Want het is verboden om zonder vergunning vliegtuigwrakken uit de oorlog op te graven. Die moeten volgens het Openbaar Ministerie sinds 1995 (vijftig jaar na het einde van de oorlog) als monument en nu dus als cultureel erfgoed worden beschouwd.

30 centimeter diep

‘Het is zeker niet de bedoeling elke amateurhistoricus met een metaaldetector tot crimineel te verklaren’, zegt de officier van justitie voor de rechtbank. ‘Daarom mag er tot 30 centimeter diep worden gegraven. Maar deze verdachten zijn veel verder gegaan dan hobbyisten met een metaaldetector.’

Ze hebben groot materieel ingezet, zoals een graafmachine en een pomp om water weg te pompen. Het gat was 3 tot 4 meter diep, volgens sommige getuigen zelfs 5 meter. Er werden delen van het motorblok boven de grond gehaald, evenals een parachute, reddingsvest, drie zuurstoftanks, een landkaart, andere papieren en metaalstukken. Enkele onderdelen werden verkocht via internet. Volgens de politie bleek uit whatsappverkeer tussen twee verdachten dat er gepraat werd over wie wat zou verkopen. Een van de verdachten liep tegen de lamp via een ‘pseudokoop’ door de politie.

De hamvraag in de rechtszaak: zijn de wrakstukken cultureel erfgoed? ‘Het was publiekelijk bekend dat hier restanten van een Spitfire lagen, ook bij de gemeente Horst aan de Maas’, zegt de advocaat namens twee verdachten. ‘Maar het is nooit tot archeologisch gebied verklaard.’

Volgens de officier van justitie is de belangstelling voor vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2019, een jaar voor de viering van 75 jaar bevrijding, is er zelfs een Nationaal programma berging vliegtuigwrakken gestart. Daarin zijn dertig tot vijftig vliegtuigwrakken geselecteerd waarbij de kans groot is dat er stoffelijke resten worden aangetroffen. ‘De Tweede Kamer vindt dat vliegtuigwrakken ook cultureel erfgoed zijn’, aldus de openbaar aanklager.

Hij eist 100 tot 120 uur werkstraf tegen de drie verdachten wegens overtreding van het ‘opgravingsverbod’ in de erfgoedwet, en diefstal. Tegen Jordy G. eist hij daarbovenop nog eens 180 uur werkstraf, omdat hij nog in zijn proeftijd zat na een vuurwerkveroordeling.

‘Bezeten door dat gat’

De verdachten zeggen zich van geen kwaad bewust te zijn geweest. Ze wisten dat er geen stoffelijke resten, munitie of wapens in het verkenningsvliegtuig konden liggen. Tim W. was de initiator. ‘Ik was bezeten door dat gat, al toen ik 8 was’, zegt hij. Later schakelde hij de hulp van de anderen in. De twee andere verdachten zeggen dat ze dachten dat G. wel toestemming zou hebben van de grondeigenaar (die later aangifte heeft gedaan) of een vergunning om de opgraving te doen.

‘Ik heb geen stukken uit de modder getrokken’, verklaart Jordy G. ‘Ik werd op de hoogte gesteld dat daar een vliegtuig lag. Daar werd ik heel erg enthousiast van.’ Voor zijn hulp heeft hij een zuurstoftank en een stuk landkaart gekregen. De zuurstoftank heeft hij doorverkocht. Ook Harm G. zegt dat hij niet zelf heeft gegraven en hoogstens één of twee dagen is komen kijken. Hun gezamenlijke advocaat pleit voor vrijspraak.

Volgens de advocaat van Tim W. heeft hij de opgraving vooral ‘uit passie voor de geschiedenis’ gedaan. ‘Het is juridisch misschien fout’, zegt ze. ‘Maar hij was vooral verbaasd dat het niemand wat kon schelen dat daar een vliegtuig in de grond zat. Het is niet stiekem gebeurd, zoals het OM beweert. Hij heeft weken gegraven, bij daglicht. Het halve dorp is uitgelopen om te komen kijken. Het is geen doelbewuste overtreding van de wet geweest.’ Zij noemt een lichte werkstraf ‘niet onredelijk’.

De rechtbankvoorzitter stelt dat cultureel erfgoed volgens de wet ‘bewaard en gekoesterd’ moet worden. Ook constateert hij ‘een wildgroei aan metaaldetectie’. De vraag is in deze zaak dus, aldus de voorzitter: ‘Is het een hobby en eigen fascinatie? Of is het erfgoed verstoord.’ De voorzitter haalt zelfs Heinrich Schliemann aan, de Duitse archeoloog die in de tweede helft van de negentiende eeuw het oude Troje heeft ontdekt: ‘Was hij archeoloog of schatgraver?’

De uitspraak is over twee weken.