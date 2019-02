Opgewekte GroenLinksers willen geen ‘tegenpartij’ zijn

Partijleden tijdens het partijcongres van GroenLinks in de IJsselhallen. Beeld ANP

Ondernemingsraden moet voortaan de beloning van de bedrijfsleiding goedkeuren. GroenLinks wil dat bij wet regelen. Het is bedoeld om de inkomenskloof te verkleinen. Nu verdient een topman van een grote onderneming volgens GroenLinks 171 keer het gemiddelde inkomen in zijn bedrijf.

Het voorstel is bij voorbaat kansloos maar wordt gelanceerd met het oog op de verkiezingen dit voorjaar. Dit jaar is na jarenlange discussie net een compromis over topbeloningen wet geworden. Die verplicht bestuurders van grote bedrijven verplicht jaarlijks met de ondernemingsraad te praten over hun beloning.

GroenLinks-leider Jesse Klaver presenteerde het idee op het congres in Zwolle waar de partij een reeks formaliteiten afhandelde. Zo zijn de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart en de Europese verkiezingen op 23 mei vastgesteld. Oud-partijleider Paul Rosenmöller werd aangewezen als lijsttrekker voor de Eerste Kamer, die op 27 mei wordt gekozen door de nieuwe Provinciale Staten.

In een zijvleugel van de immense IJsselhallen waren liefst tweeduizend belangstellenden op het congres afgekomen. GroenLinks trekt sinds het aantreden van Jesse Klaver als partijleider in 2015 steeds vaker volle zalen.Het middagprogramma met een ‘meet-up’-opzet, waar de lijsttrekkers optraden, trok veel belangstellenden. Meet-up is de GroenLinks-term voor massale bijeenkomsten in de afgelopen jaren waar met leden en niet-leden thema’s worden besproken. In kleinere ‘kantinebijeenkomsten’ ging Klaver te rade bij ‘gewone mensen’.

Klaver bulkt van het zelfvertrouwen in de aanloop naar de verkiezingen dit voorjaar. SP, PvdA en GroenLinks zijn in de Tweede Kamer samen kleiner dan de PvdA tijdens Rutte II, GroenLinks is groter dan ooit en heeft meer leden dan ooit.

Verandering

Klaver ziet zelfs een ‘nieuwe meerderheid’. ‘Dit vroege voorjaar, in de aanloop naar de verkiezingen, de eerste weken van maart, gaan we wat beleven. De vakbonden die een grote demonstratie organiseren voor een eerlijk pensioen voor jong en oud. Leraren die massaal gaan staken voor een beter salaris en minder werkdruk. Vrouwen die hun rechten, hun lijf, hun leven opeisen op de Women’s March. En allemaal, ja allemaal doen we mee op 10 maart aan de grootste klimaatmars ooit. Dit wordt het Voorjaar voor Verandering.’

GroenLinks wil geen ‘tegenpartij’ zijn. Klaver: ‘We zijn niet tegen het kabinet, maar voor onze idealen. Niet tegen het bedrijfsleven, maar voor eerlijk delen. Niet tegen Brussel, maar voor een beter Europa. Voor groene provincies.’

Paul Rosenmöller en Jesse Klaver met de handjes in de lucht, tijdens het partijcongres. Beeld ANP

Toch zet Klaver zich met verve af tegen het kabinet. Hij verwijt premier Rutte ‘zakkenrollerspolitiek’. ‘Als mensen aan premier Rutte vragen, hoe kan ik mijn energierekening betalen, dan is het antwoord ‘doe effe normaal’. Het is de truc van de politieke zakkenroller.’ Juist dit weekend maakte het CBS bekend dat de gas en lichtrekening van een gemiddeld gezin bij gelijkblijvend gebruik 19 procent omhoog gaat, vooral door stijgende belastingen.

Bij de ‘verantwoording van het gevoerde beleid door de Tweede Kamerfractie’ legt Kathalijne Buitenweg uit hoe GroenLinks het kabinet tegemoet gaat treden als de coalitie geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer. ‘We gaan niet gedogen. Maar als we goede afspraken kunnen maken over zaken waarmee we onze idealen kunnen verwezenlijken dan doe we dat. Kijk naar het klimaatbeleid. Dan moeten er ook steun komen voor ons voorstel voor een CO2-heffing voor het bedrijfsleven.’

Pacifisten

Bij dezelfde verantwoording steken oude GroenLinks-reflexen de kop op. Een belangrijke stroming wordt nog steeds gevormd door pacifisten. Bram van Ojik stelt hen gerust dat ontwapening nog steeds prioriteit heeft voor GroenLinks. ‘We zijn ook tegen hogere uitgaven aan Defensie die in het regeerakkoord is afgesproken.’

De JSF mag van GroenLinks ook geen kernwapens vervoeren. Een lid dat de bejegening van Rusland aan de orde stelt, krijgt weerwoord van Van Ojik. ‘Er is geen sprake van een hetze. Rusland heeft heel veel uit te leggen. Over MH-17, over het optreden in Syrië.’