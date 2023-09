Opgestapte Onno de Jong meldt zich opnieuw als advocaat van kroongetuige in Marengo-proces

Advocaten Onno de Jong en Peter Schouten op een persconferentie in maart 2023. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het strafproces Marengo loopt al ruim vijf jaar en is nu in een afrondende fase. De advocaat van kroongetuige Nabil B. heeft nog recht op een laatste reactie (dupliek) en B. mag, zoals elke verdachte, tot slot zelf nog iets tegen de rechters zeggen. B. en zijn ‘nieuwe’ raadsman zullen dat doen op 22 september in de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp.

Waarom De Jong en Schouten destijds de verdediging neerlegden is niet bekendgemaakt. Ze konden daar naar eigen zeggen niets over vertellen omdat ze dan hun beroepsgeheim zouden schenden. Nabil B. wilde er alleen achter gesloten deuren over praten met de rechters.

Half juli noemde de voorzitter van de rechtbank het ‘een ingewikkelde situatie’ dat B. nog altijd zonder juridische bijstand zat. De Jong licht niet toe waarom hij nu weer bereid is de kroongetuige bij te staan.

Arrestatie raadsvrouw

Ook de hoofdverdachte van Marengo, Ridouan T., zat enige tijd zonder advocaat, na de arrestatie van zijn raadsvrouw Inez Weski. Ze zou informatie van haar gedetineerde cliënt hebben gedeeld met zijn contacten in de buitenwereld. T. wordt nu bijgestaan door Arthur van der Biezen, Sjoerd van Berge Henegouwen en Michael Ruperti.

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen tot moord. Tegen Ridouan T. en vijf medeverdachten is levenslang geëist. De uitspraak stond gepland op 20 oktober, maar in juli bleek dat de zaak enkele maanden vertraging zal oplopen, onder meer door de aanhouding van Weski.