Opgericht na de dood van Stalin, onder Poetin gaat het licht uit: dit was Radio Liberty vanuit Moskou

De redactie van Radio Svoboda (Radio Liberty) in Moskou, gefotografeerd in april 2021. Beeld Evgenia Novozhenina / Reuters

Het verkeer raast onverstoord over de Tuinring, de altijd drukke rondweg rond het Moskouse stadscentrum, links en rechts om het standbeeld van wapenmaker Michail Kalasjnikov. Aan de overkant van de straat torent het monumentale kantoorgebouw waar tot vorige week nog de redactie huisde van Radio Svoboda, met uitzicht op de verkeersader. Na ruim dertig jaar heeft de zender Rusland deze week halsoverkop verlaten. ‘Dit is de logische finale’, verzucht Michail Sokolov (59), sinds het eerste uur betrokken bij de Moskouse redactie en de laatste jaren steevast een van de presentatoren.

Op 4 maart zette de Russische belastingdienst een faillissementsprocedure in gang tegen Radio Svoboda (Russisch voor Radio Liberty), wegens een opgelopen schuld van onbetaalde boetes van omgerekend tegen de 15 miljoen dollar. De boetes waren uitgedeeld omdat de redactie weigerde bij iedere publicatie de mededeling te plaatsen dat de zender een ‘buitenlandse agent’ is, een brandmerk dat Radio Svoboda kreeg opgeplakt in 2017.

‘In het begin hebben wij die wet wel nageleefd’, zegt Sokolov. ‘We plaatsten steeds een kadertje met de mededeling dat wij een buitenlandse agent zijn, we hebben juristen ingeschakeld en veel extra onkosten gemaakt om ons bureau in Rusland te kunnen handhaven.’

Idiote woorden

Maar voor de Russische autoriteiten was dat niet voldoende. ‘Ze eisten dat iedere video, ieder geluidsfragment, iedere tekst vergezeld ging van die idiote woorden. Maar als je dat aan iedere tweet moet toevoegen blijft er geen ruimte meer over. Daarom besloot onze leiding zich niet langer te schikken, omdat het een inbreuk was op ons redactionele beleid.’

De druk werd verder opgevoerd toen achttien journalisten van de Moskouse redactie individueel werden aangemerkt als ‘buitenlandse agent’. ‘Zij moesten elke drie maanden verantwoording afleggen bij het ministerie van Justitie over inkomsten en uitgaven en zelfs bij iedere post op sociale media die status van buitenlandse agent vermelden. Sommigen ontvingen ook bedreigingen.’

Ook afzonderlijke websites van Radio Liberty in Rusland werden tot buitenlandse agent bestempeld en recentelijk geblokkeerd. Een vorige week aangenomen wet maakt het bovendien mogelijk journalisten gevangenisstraffen op te leggen tot 15 jaar voor het verspreiden van ‘fake news’ over het verloop van de Russische operatie in Oekraïne, voor Radio Svoboda de belangrijkste reden na dertig jaar de stekker uit het Moskouse bureau te trekken.

Media geblokkeerd

Het vertrek van Svoboda staat niet op zichzelf. In luttele dagen is het medialandschap in Rusland ingrijpend en onherkenbaar veranderd. Tientallen sites van zowel landelijke als regionale media zijn geblokkeerd. Naast Svoboda zijn nog twee boegbeelden van het vrije woord in Rusland geliquideerd, de radiozender Echo Moskvy en de televisiezender Dozjd.

Ook sociale media zijn aangepakt. Twitter en Facebook zijn alleen met behulp van een VPN-service toegankelijk. De FM-frequentie van Echo is intussen demonstratief overgenomen door de staatszender Radio Spoetnik. ‘De rechtvaardigheid heeft gezegevierd’, jubelde Spoetnik-chef Margarita Simonjan op Twitter.

De toegang tot alternatieve informatie over wat zich afspeelt in en om Oekraïne is daardoor danig beperkt. Journalisten van Echo en andere media hebben hun toevlucht gezocht tot Telegram of YouTube, zolang die nog normaal kunnen functioneren. Geruchten dat Rusland de toegang tot het mondiale internet zou willen afsluiten zijn tegengesproken door het Kremlin.

Radio Bevrijding

Radio Liberty begon na de dood van Sovjetdictator Stalin in 1953 vanuit de Verenigde Staten met uitzendingen gericht op de toenmalige Sovjet-Unie, aanvankelijk onder de naam Radio Bevrijding. Het signaal werd voortdurend gehinderd, maar voor miljoenen Sovjetburgers waren de krakende, heimelijk beluisterde uitzendingen op de korte golf een belangrijke bron van alternatieve informatie.

Het hinderen van buitenlandse zenders werd pas in 1988 gestaakt.

De mislukte staatsgreep in 1991 effende het pad voor de komst van Radio Svoboda naar Moskou. Op initiatief van Sokolov werd er dat najaar een decreet opgesteld waarmee de toenmalige president Jeltsin Radio Svoboda toestemming verleende om in de Russische hoofdstad een kantoor te openen. Jeltsin prees de zender voor het ‘objectief informeren’ van de Russen en de wereldgemeenschap ‘over het verloop van de democratische processen in Rusland’.

Steeds meer druk

Die geprivilegieerde positie verdween meteen na het aantreden van Vladimir Poetin in 2000. Het intrekken van Jeltsins decreet was een van zijn eerste stappen als president. Sokolov herinnert zich hoe de in 2015 vermoorde politicus Boris Nemtsov hem eens vroeg of Radio Svoboda onder druk stond van de overheid. Sokolov antwoordde ontkennend. ‘Hij zei toen: ‘Dat komt doordat jullie geen invloedrijk medium zijn geworden. Maar als jullie invloed krijgen zullen ze jullie aanpakken.’ En zo is het ook gegaan. Naarmate het publiek van Radio Svoboda op het internet groeide, zoals ons YouTube-kanaal met een miljoen abonnees, werd er de afgelopen tien jaar steeds meer druk gezet.’

In het inmiddels desolate Russische medialandschap staat een belangrijke pijler nog altijd overeind, al is ook die beschadigd. De krant Novaja Gazeta wordt geleid door Dmitri Moeratov, die afgelopen december de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Met het ingaan van de draconische nieuwe wet hangt mogelijke sluiting – of erger – als een zwaard van Damocles permanent boven de redactie. Elke dag kan de laatste zijn. Onafhankelijke journalistiek in Rusland is verworden tot het doorkruisen van een mijnenveld.

Doodsklap

‘De wet op fakes is de doodklap voor media’, zegt een sombere Moeratov in een interview op het YouTube-kanaal van collegajournalist Jekaterina Gordejeva. Het collectief van Novaja Gazeta verloor de afgelopen decennia verschillende medewerkers, onder wie journalist Anna Politkovskaja die werd vermoord in 2006.

‘Een editie van de Novaja, samengesteld volgens alle regels van het gewijzigde Wetboek van Strafrecht van Rusland’, luidt de openingszin van het woensdag verschenen nummer. Binnenin legt de redactie uit ‘waarom wij de lezer niet kunnen informeren over wat er daadwerkelijk gebeurt in Oekraïne’: ‘Het verslaan van de tragische gebeurtenissen uitsluitend op basis van de gegevens van het ministerie van Defensie, zoals is voorgeschreven, is voor de Novaja Gazeta onmogelijk, want dat is in tegenspraak met onze professionele ethiek en met het gezond verstand.’