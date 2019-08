Opgepakte Nederlanders op Hongaars festival Sziget riskeren levenslange straf

Bezoekers van het meerdaagse Sziget festival in Boedapest. Beeld EPA

Ze hadden drugs ter waarde van 15 duizend euro in hun bezit. Sziget spreekt van ‘de grootste drugsvangst ooit’ in de geschiedenis van het festival. De aanhouding vond vorige week dinsdagavond plaats.

Volgens de Hongaarse politie zijn de mannen 21 en 22 jaar oud. Het zou onder anderen gaan om Roelf B., een sprinter uit het Groningse Stadskanaal, melden bronnen uit de atletiekwereld aan de Telegraaf en het AD. Vorige maand liep B. nog de 100 meter op de Nederlandse atletiekkampioenschappen. Hij eindigde als zevende. Tijdens het EK van 2017 maakte B. deel uit van het Nederlandse estafetteteam met topsprinters als Churandy Martina.

De zaak is bekend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, die verder geen uitspraken doet over de identiteit van de mannen. ‘Ze krijgen consulaire bijstand’, aldus een woordvoerder.

De beveiliging merkte op dat er veel activiteit plaatsvond bij een van de tenten van de mannen, op de noordelijke camping van het festival. Tijdens een controle werd een kilo xtc-pillen, 451 plastic flesjes met verdovende middelen en 128 gram marihuana aangetroffen, verdeeld over de tent en de kluis. De Nederlanders lokten klanten met geprinte prijslijsten.

De Hongaarse advocaten van de mannen hebben verzocht de twintigers op borgtocht vrij te laten, maar de rechter heeft hier niet mee ingestemd. Die wil eerst de resultaten van het onderzoek afwachten. Op de verkoop van drugs staat in Hongarije een gevangenisstraf van maximaal acht jaar. Indien de twee worden aangeklaagd voor drugssmokkel, riskeren ze een levenslange gevangenisstraf.

Zeer streng

In 2014 werden ook al tien Nederlanders op Sziget aangehouden vanwege drugsbezit of het verstoren van de openbare orde. In 2013 ging het om vijf Nederlandse aanhoudingen, onder wie een man die 5 kilo marihuana (straatwaarde: 33 duizend euro) het festivalterrein op probeerde te smokkelen. Hij had het spul in de luidsprekers van zijn muziekinstallatie verstopt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet over recentere cijfers te beschikken. Wel is bekend dat naast de twee recent gearresteerden nog negen andere Nederlanders vastzitten in Hongarije – het ministerie doet geen uitspraken over de verdenkingen.

Everywhere 4 You (E4U), de hulppost van EU-landen – waaronder Nederland – die consulaire bijstand biedt op Sziget, roept festivalgangers elk jaar weer op geen drugs mee te nemen naar het festival. ‘Hongarije heeft een zero tolerance-beleid aangaande drugs, ook softdrugs’, staat dit jaar op hun Facebookpagina. ‘Het bezit van één joint kan al leiden tot een arrestatie.’

De meeste calamiteiten die E4U op het festival behandelt gaan over een verloren of gestolen portemonnee of paspoort. De hulppost verleent geen bijstand bij drugsdelicten. ‘Dat is aan de politie’, zegt een woordvoerder. Op het festivalterrein lopen agenten en veel beveiligers rond. Ook worden agenten in burger ingezet.

Eerste festivalervaring

Het in 1993 opgerichte Sziget is het grootste muziekfestival van Europa. Jaarlijks verzamelen zo’n 500 duizend bezoekers, onder wie 14 duizend Nederlanders, zich op een eiland midden in de rivier de Donau. Nederlanders zijn, na Engelsen, de grootste groep buitenlanders op het festival.

Vanwege de lage prijzen en het brede muziekaanbod (van rock tot hiphop, techno en reggae) trekt het festival een divers publiek, al is het vooral populair onder jongeren. ‘Het grootste deel van de Nederlandse bezoekers is tussen de 19 en 25 jaar oud’, zegt Tomas Loeffen van Ostfest, de Nederlandse promotor van het festival. ‘Het is vaak de eerste buitenlandse festivalervaring van jongeren, juist omdat het veilig is geregeld, ook qua vervoer.’

Vanuit Amersfoort vertrekken speciale treinen, de zogeheten Sziget Express, met Nederlandse festivalgangers naar Boedapest. Op het perron en in de trein wordt preventief gefouilleerd. ‘We hebben een team van twintig man personeel, onder wie zes à zeven beveiligers en toezichthouders’, zegt Loeffen, die de treinreizen ook organiseert. ‘We laten festivalgangers weten dat de mogelijkheid bestaat dat de trein bij de Hongaars-Oostenrijkse grens wordt stilgezet voor een drugscontrole. Daar gaat een afschrikkende werking van uit en festivalgangers krijgen op die manier de kans om hun drugs op de grond te laten vallen, als ze geen risico willen lopen.’

Aankomende donderdag wordt de Sziget Express weer terug in Amersfoort verwacht. Het zevendaagse festival beleeft dinsdag zijn laatste dag met onder meer een optreden van de Amerikaanse rockband Foo Fighters. Ook de Nederlandse dj Martin Garrix stond dit jaar op het programma.

Tweede keer

Als een van de verdachten inderdaad Roelf B. is, zou het de tweede keer in korte tijd zijn dat een Nederlandse atleet in het buitenland wordt aangehouden vanwege drugsbezit. Vorige maand werd topatlete Madiea G. in Duitsland bij een routinecontrole van de weg geplukt. In de kofferbak van haar auto werd 50 kilo drugs aangetroffen. De xtc en crystal meth zaten verstopt in dozen van sportschoenen en vertegenwoordigen een straatwaarde van 2 miljoen euro. De 26-jarige vrouw moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechtbank in Kleef.