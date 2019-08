Operazanger beschuldigd van seksueel wangedrag: ‘Nee zeggen tegen hem was als nee zeggen tegen God’

Operazanger Plácido Domingo noemt de beschuldigingen van wangedrag inaccuraat. ‘Ik geloofde dat al mijn interacties en relaties altijd welkom waren, met wederzijdse instemming.’ Beeld AP

Dat schrijft het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP) na een uitgebreid onderzoek. De 78-jarige dirigent en regisseur van de Los Angeles Opera, wordt beschouwd als een van de grootste operazangers uit de geschiedenis. Volgens AP was Domingo’s seksueel wangedrag een publiek geheim in de operawereld. Het persbureau sprak ruim dertig andere zangers, dansers, musici en werknemers van de opera die vertelden dat ze getuige waren geweest van ongepaste avances door Domingo. De incidenten zouden hebben plaats gevonden vanaf het einde van de jaren tachtig.

Van de negen vrouwen die zeggen dat zij slachtoffer zijn van Domingo’s gedrag, wilde alleen de mezzosopraan Patricia Wulf haar naam bekendmaken. De anderen willen anoniem blijven, uit vrees voor hun carrière of voor publieke vernedering, aldus AP.

Veranderde normen

Domingo ontkent de beschuldigingen. ‘De beweringen van deze niet bij naam genoemde individuen, die wel 30 jaar terug gaan in de tijd, zijn zeer verontrustend en, zoals ze gepresenteerd worden, inaccuraat’, zei Domingo tegen AP. ‘Ik geloofde dat al mijn interacties en relaties altijd welkom waren, met wederzijdse instemming.’ Hij betreurt het niettemin dat hij de vrouwen mogelijk ‘van streek heeft gemaakt’ of een ‘ongemakkelijk’ gevoel heeft gegeven. Ook wijst hij erop dat hij al 50 jaar actief is in de operawereld en dat de normen in die tijd veranderd zijn.

Volgens AP liet Domingo’s gedrag steeds hetzelfde patroon zien. Hij achtervolgde jonge zangeressen, bleef aandringen op afspraakjes, viel soms ongevraagd hun kleedkamer binnen, was handtastelijk en zoende ze tegen hun wil. Daarnaast beloofde hij ze carrièreadvies en interessante rollen.

Alleen mezzosopraan Patricia Wulf wilde haar naam bekendmaken, andere slachtoffers vrezen voor hun carrière. Beeld AP

De vrouwen voelden zich zwaar onder druk gezet, aldus het persbureau. De meesten stonden aan het begin van hun carrière en dachten dat Domingo hen kon maken of breken. ‘Ik was totaal geïntimideerd en had het gevoel dat nee zeggen tegen hem zoiets was als nee zeggen tegen God. Hoe zeg je nee tegen God?’, zei een van de slachtoffers. Verschillende vrouwen zeggen tegen AP dat zij niet meer werden ingehuurd door de Los Angeles Opera nadat ze Domingo hadden afgewezen.

Moed door #MeToo

Twee van de vrouwen zeggen dat zij kortstondig toegaven aan Domingo’s avances, omdat ze hun carrière niet in de waagschaal wilden stellen. Een zangeres zegt dat zij twee keer seks met hem heeft gehad, waarvan een keer in het luxe Millenium Biltmore Hotel in Los Angeles. Toen hij de kamer verliet omdat hij naar een concert moest, liet hij 10 dollar achter, met de woorden: ‘Ik wil niet dat je je een prostituee voelt, maar ik wil ook niet dat je het parkeergeld zelf betaalt.’

De vrouwen die met AP hebben gepraat zeggen dat ze zich gesterkt voelden door de #MeToo-beweging. Die begon eind 2017 met de ontmaskering van filmmagnaat Harvey Weinstein en bereikte ook de wereld van de klassieke muziek, waar machtige mannen een grote invloed hebben op de carrière van jonge musici. In de Verenigde Staten werden de grote dirigenten James Levine (Metropolitan Opera) en Charles Dutoit (onder andere Philadelphia Orchestra) beschuldigd van seksueel wangedrag. Het Amsterdamse Concertgebouw verbrak in 2018 de banden met de Italiaanse dirigent Daniele Gatti, na klachten wegens ongepast gedrag.