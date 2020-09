Operatie Lesbos: agenten in witte pakken begeleiden vluchtelingen ‘met zachte hand’ naar nieuw kamp

De verplaatsingsoperatie verloopt volgens ooggetuigen rustig. Beeld REUTERS

Vanaf 7 uur donderdagochtend zijn agenten, waaronder zeventig vrouwen, in witte pakken de weg op gegaan om de migranten wakker te maken en ze met ‘zachte hand’ naar het nieuwe kamp te begeleiden. Volgens de politie is de verplaatsing voor ‘hun eigen bestwil en veiligheid’ en ook in het kader van de algemene gezondheid. Alle migranten zullen bij aankomst in het nieuwe kamp worden getest op corona.

De operatie verloopt volgens een ooggetuige ‘rustig’, zo meldt persbureau Reuters. Maar de sfeer op het eiland is al dagen gespannen. De oproerpolitie staat klaar om in te grijpen met traangas en waterkanonnen als mensen in opstand komen. Tot nu toe weigerden veel dakloze vluchtelingen naar het nieuwe kamp te gaan, omdat ze bang zijn dat de omstandigheden er net zo beroerd zullen zijn als in Moria. Ook zijn ze bang weer opgesloten te worden vanwege corona. Daarnaast bestond de hoop dat de Griekse autoriteiten zich door het verzet gedwongen zouden zien mensen naar het vaste land te laten gaan.

Uit de grond gestampt

Tot nu toe zouden 450 migranten zich donderdagochtend toch naar het nieuwe kamp hebben laten begeleiden. Het tentenkamp, waar plaats is voor achtduizend migranten, is de afgelopen week in razend tempo uit de grond gestampt met hulp van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en het leger. De tenten moesten met helikopters naar de locatie worden gebracht om boze eilandbewoners die de toegangsweg blokkeerden, te omzeilen. De Griekse bewoners verzetten zich hevig tegen de bouw van een nieuw kamp op hun eiland.

Nadat het kamp Moria in vlammen opging, belandden 12 duizend asielzoekers op straat, waar ze in de open lucht slapen en nauwelijks toegang hebben tot voedsel, schoon water en sanitair. De vluchtelingen en migranten komen hoofdzakelijk uit Afghanistan, maar ook uit Syrië, de Democratische Republiek Congo (DRC) en andere landen.

Basiszorg

Sinds de start van de ontruiming hebben hulpverleners geen toegang meer tot de asielzoekers. Artsen zonder Grenzen, die als enige nog een medische hulppost bemant naast het verbrande kamp en langs de autoweg waar de asielzoekers zijn gestrand, is de toegang geweigerd waardoor honderden gezinnen en kinderen nu geen basiszorg krijgen. Volgens de woordvoerder van Artsen zonder Grenzen is de situatie op het eiland gespannen en zijn rellen niet uitgesloten.

De Griekse regering belooft haast te maken om de asielprocedures te versnellen en meer ‘erkende’ asielzoekers naar het vaste land te halen. Na de brand zijn vierhonderd alleenreizende minderjarigen direct naar het vaste land overgebracht. Deze kinderen zullen door andere Europese lidstaten worden opgenomen.

Duitsland bood dinsdag aan ruim vijftienhonderd vluchtelingen extra op te nemen, in de hoop dat andere Europese lidstaten het voorbeeld volgen. De animo daarvoor lijkt beperkt. Volgende week woensdag presenteert de Europese Commissie de langverwachte plannen voor een nieuw integraal migratie- en asielbeleid, waarin mogelijk een oplossing zal zijn opgenomen voor de acute humanitaire crisis op Lesbos.