Opening scholen kan veilig, als de leerlingen maar trouw testen

Leerlingen van het Titus Brandsmalyceum in Oss krijgen les in theater De Lievekamp aldaar. Vanaf 31 mei gaan de middelbare scholen elke lesdag weer open. Beeld Marcel van den Bergh

‘Er zou dan helemaal niets aan de hand hoeven te zijn’, benadrukt arts-microbioloog Marc Bonten, wiens collega’s de situatie op de computer nabootsten. ‘Mits iedereen het ook echt doet en vervolgens ook echt gevolg geeft aan de uitslag.’ Het risico op besmetting zou voor de gemiddelde leraar dan ‘niet groter zijn dan onder de huidige omstandigheden’, noteert het OMT.

Na de gedeeltelijke heropening van het voortgezet onderwijs in maart vonden de GGD’s honderden kleine uitbraakjes op en rond de scholen. Zes op de tien keer raakten daarbij ook een of meer leraren besmet. Volledige heropening van de scholen zou dan ook nog eens ‘enkele tienduizenden infecties’ extra geven, verwacht het RIVM. De sneltests moeten dat tegengaan.

Overigens verwacht het OMT niet dat eventuele extra infecties zich zullen vertalen in veel nieuwe ziekenhuisopnames. In alle berekeningen die het OMT uitvoerde, houdt de leegloop van de ziekenhuizen aan. Dat komt doordat de zieken over het algemeen scholieren en hun ouders zullen zijn, mensen met een relatief kleine kans om in het ziekenhuis te belanden. ‘Terwijl de oudere leeftijdsgroepen, die een grotere kans hebben op opname, gestaag gevaccineerd worden.’

Stortregen aan sneltests

Dat laat onverlet dat eventuele besmettingen lastig zat zijn, tekent de overheidsadviseur daarbij aan. Zo kan zo’n 2 tot 10 procent van de covidpatiënten langdurig klachten houden, en kan het coronavirus vakantieplannen verstoren. Allemaal ongemakken waar een stortregen van sneltests een halt aan moeten toeroepen, vinden de experts.

Een andere voor de hand liggende maatregel – geef leraren prioriteit bij het vaccineren – heeft overigens weinig zin, verwacht het OMT. Oudere en kwetsbare leraren zijn immers vaak toch al gevaccineerd of staan op het punt de prik te krijgen. En voor de jongere leraren maakt het niet veel meer uit: tegen de tijd dat men de vaccinatiecampagne heeft omgegooid, de leraren heeft ingeënt en de vaccinatie is ingewerkt, is het al zomervakantie, redeneert het OMT.