Opening nachtclubs tot 12 uur is wellicht een juridisch trucje, maar niet iedereen is negatief

Open van 22.00 tot 00.00 uur ziet bijna niemand zitten, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs discotheekeigenaren. Beeld Arie Kievit

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) stellen met een beperkte opening een nieuwe ‘discopiek’ te willen voorkomen, naar de grote stijging van het aantal besmettingen in juni. Die argumentatie schiet volgens de sector tekort: de vaccinatiegraad is nu hoger, het testbeleid werkt beter en de nachtclubs zijn nu beter voorbereid dan toen.

Bovendien, zegt dj en boeker Darko Esser, ‘als het tot twaalf uur wél kan, waarom dan niet ’s nachts? In de persconferentie werd daar een vraag over gesteld. Maar ze draaien er volledig omheen.’

Rutte bepleitte in de persconferentie dat volledige opening van de nachthoreca ‘echt een behoorlijk risico’ met zich meebracht. Dat was, zo zei hij, ‘een van de lessen’ die het demissionair kabinet had geleerd van de vorige besmettingspiek. Volgens de premier is het ‘logisch’ dat mensen zich na 12 uur gaan focussen op ‘muziek, drinken en dansen’, in een ‘bedompte ruimte’ met ‘slechte ventilatie’. Het demissionair kabinet zegt daarmee het OMT-advies overgenomen te hebben, dat woensdag openbaar wordt.

Wie heeft hier baat bij?

Waarom nachtclubs tot middernacht wel open mogen, wordt niet duidelijk uit de beantwoording van Rutte en De Jonge. Esser vermoedt dat het een poging is om het nieuwe coronabeleid ‘juridisch rond te krijgen’: je kunt niet alle horecavoorzieningen openen tot twaalf uur, behálve de nachtclubs. Dinsdagmiddag diende een kort geding dat aangespannen was door de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De vakbond eist volledige opening voor discotheken. De rechter spreekt zich vrijdag over de zaak uit.

‘Dit is eigenlijk net zo erg als de complete sluiting’, zei Dirk Beljaarts, algemeen directeur van KHN, eerder op dinsdag. ‘Wat ga je tussen 22.00 uur en 00.00 uur doen? Want eerder begint het nachtleven niet. Er gaan geen ontbijtjes geserveerd worden.’ De mening wordt breed gedeeld in de sector, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs discotheekeigenaren.

Zij wijzen er op, veelal met voorkeur voor anonimiteit, dat na sluitingstijd de feesten gewoon doorgaan, maar dan bij mensen thuis, zonder coronapas. Dat is een van de redenen waarom ook het Veiligheidsberaad, met de burgemeesters van de grote steden, de regering tot volledige opening van de nachtclubs adviseerde.

Eerste stap

Toch is niet iedereen negatief over de versoepeling. Alexander Wuijts, manager van de Rotterdamse club Huiskantine, ziet de verruiming van de openingstijd als een ‘eerste stap’ naar meer mogelijkheden, die hopelijk komen na het eerstvolgende meetmoment van het kabinet op 1 november. ‘Iedereen schiet nu op de rem, maar ik snap niet waarom we zo verbouwereerd zijn.’

‘Wij gaan gewoon leuke evenementen organiseren tot 12 uur’, zegt Wuijts. Hij wil gaan experimenteren met een soort ‘indoor/outdoor-festival’, een feest dat overdag zowel binnen als buiten plaats vindt. Bang voor een beperkte opkomst is hij niet: jongeren zijn juist blij weer naar een feest te kunnen.

Wel ziet hij inconsistentie in het kabinetsbeleid: ‘Waarom moeten mensen zich wel laten testen als ze naar ons komen, en niet als ze naar de Ikea gaan?’

Maar uiteindelijk moeten nachtclubeigenaren ook hun zegeningen tellen, gelooft Wuijts: ze krijgen eindelijk hun tweede kans. ‘In juni kregen we een fantastisch handgebaar van het kabinet, maar dat hebben we niet goed opgepakt. Nu moeten we laten zien dat we de verantwoordelijkheid aankunnen.’