Opening Lelystad Airport met jaar uitgesteld na opnieuw foute berekeningen

Met het nieuwste uitstel schuift het kabinet de opening van het vakantievliegveld voor de vierde keer op de lange baan. Oorspronkelijk zou Lelystad Airport al in april 2018 zijn deuren openen. Eerdere obstakels waren een langgerekt cao-conflict met de luchtverkeersleiding, fouten in de berekening van de geluidshinder en de stikstofcrisis. Het vierde uitstel betekent dat Van Nieuwenhuizen de luchthaven hoogstwaarschijnlijk niet meer zelf zal openen: in november 2021 is zij hooguit nog demissionair minister.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de VVD’er dat Lelystad Airport bedoeld is om een deel van de drukte op Schiphol over te nemen. Nu de nationale luchthaven door de coronacrisis grotendeels is stilgevallen, is die nood minder urgent. Een jaar uitstel heeft bovendien als voordeel dat de door de omwonenden gehate laagvliegroutes niet nodig zijn: in 2021 wordt het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld.

Van Nieuwenhuizen moet ook tijd kopen voor nieuwe berekeningen van de stikstofdepositie - het neerslaan op de grond - door Lelystad Airport. De minister heeft die onderschat, schrijven dinsdag het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Commissie voor de milieurapportage (m.e.r.), die samen de stikstofberekeningen onderzochten. De instanties deden dat onder meer op aandringen van omwonenden, die op basis van eigen onderzoek concludeerden dat de rekensommen van het ministerie niet konden kloppen.

Het RIVM en de Commissie geven hen nu gelijk. Het ministerie heeft onterecht aangenomen dat de uitlaatgassen van vliegtuigen door verbrandingswarmte opstijgen. Daardoor is de hoeveelheid stikstof die op de Veluwe neerslaat onderschat. Met de nieuwe berekeningen komt de depositie hoger uit dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. Het ministerie moet daarom opnieuw de gevolgen van de stikstofuitstoot onderzoeken.