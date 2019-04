Opening Lelystad Airport komt dichterbij, al moeten coalitiepartijen nog wel ‘een draai maken’

Lelystad Airport vanuit de lucht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een toezegging die de minister de ruimte geeft om aan het originele plan voor Lelystad Airport te morrelen, menen de tegenstanders, die blijven hopen dat geen toerist ooit vanuit Flevoland naar de zon vliegt.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de luchthaven, die volgens planning per 1 april 2020 haar deuren opent. Of die datum überhaupt nog haalbaar is, hangt af van de Europese Commissie, die het groene licht moet geven voor het voorstel van de minister om vluchten van Schiphol naar Lelystad te verplaatsen.

Twee keer werd zo’n ‘verdelingsregel’ afgeschoten door Brussel, dat waakt over de vrije marktwerking in de luchtvaart. Met een afgezwakt voorstel gaat Van Nieuwenhuizen nu op voor een derde keer. In mei verwacht zij antwoord. Klinkt weer een harde ‘nee’, dan is uitstel onvermijdelijk.

Gaat de Commissie akkoord, dan kan de VVD-minister 2020 met stoom en kokend water halen. Zij moet dan wel D66 en ChristenUnie aan haar kant krijgen. Al vanaf het begin van Rutte III tonen de coalitiepartners zich kritisch over de opening van nóg een vliegveld in Nederland, een afspraak uit het regeerakkoord. De milieuoverlast is hun achterban een doorn in het oog, net als de verstoring van de rust boven Gelderland en Overijssel.

Een harde eis van de partijen was daarom dat Lelystad Airport enkel vakantievluchten van Schiphol zou overnemen. Nieuwe vluchten? Uit den boze. Het was het hele idee achter Lelystad: ruimte maken voor waardevollere netwerkvluchten op het uitpuilende Schiphol.

Laagvliegroutes verdwijnen

Van Nieuwenhuizen kan die gemaakte belofte niet nakomen. Doordat het haar eerder niet lukte om Brussel te vermurwen, moest zij in haar derde voorstel voor de ‘verdelingsregel’ flink gas terugnemen. Zij kent nu ‘prioriteit toe aan airlines die hun plek opgeven op Schiphol’, maar kan nieuwe toetreders niet uitsluiten.

Tegenstanders hoopten dat het de nekslag voor Lelystad Airport zou worden, zich beroepend op de opstelling van D66 en ChristenUnie. Ook het CDA begon eind vorig jaar te twijfelen. Lelystad moest wel een ‘overloopluchthaven’ van Schiphol worden, benadrukte partijleider Buma.

Geen van de partijen is tot nu toe bereid geweest de stekker uit het probleemvliegveld te trekken. Ja, de minister moet nog steeds ‘met een overtuigend verhaal’ aantonen dat Lelystad echt vluchten van Schiphol overneemt. Maar de partijen deinzen ervoor terug om hardop te zeggen dat Lelystad niet één nieuwe vlucht mag verwelkomen.

Van Nieuwenhuizen maakte het de coalitiepartners vorige week makkelijker door een andere langgekoesterde wens wél in te willigen: uiterlijk in de winter van 2021 verdwijnen de lawaaiige laagvliegroutes, de grootste bron van onrust onder omwonenden.

‘Draaien is noodzakelijk’

Het is wisselgeld voor de wikkende coalitie, klinkt het bij de oppositie in de Kamer. Het CDA komt als eerste voorzichtig in beweging: het verdwijnen van de laagvliegroutes was voor die partij ‘het belangrijkst’, zegt Kamerlid Mustafa Amhaouch daags voor het debat.

En die autonome groei? Het liefst laat Amhaouch alleen vluchten van Schiphol overkomen, maar die wens is onverenigbaar met die van de Europese Commissie. De CDA’er zegt daarom niet meteen nee tegen een scenario waarin ‘90, 85 of 80 procent’ van de vluchten van Schiphol komt en de rest nieuw is. ‘Daar moet ik in mei goed naar kijken.’

De andere partijen zullen ‘een draai moeten maken’, beseft Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD, de enige partij in de coalitie die nooit aan een gloedvolle toekomst voor de luchthaven heeft getwijfeld. Dijkstra denkt dat de belangstelling vanuit luchtvaartmaatschappijen voor Schiphol zo groot is dat zeker de eerste 10 duizend Flevolandse vluchten per jaar ‘overplaatsers’ zullen zijn. ‘Maar Europa zegt dat we daarna ook ruimte moeten geven aan nieuwe toetreders. Dat gaat natuurlijk een keer gebeuren.’