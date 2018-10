Openbaar Ministerie vervolgt voor het eerst Syriëganger voor oorlogsmisdrijf

De rechtbank in Utrecht, waar Oussama A. terecht staat. Foto ANP

Dat bleek maandag tijdens een voorbereidende zitting van de zaak tegen A. en tegen de 24-jarige Reda N. uit Leiden. Beide mannen worden onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, het voorbereiden en bevorderen van terroristische activiteiten en het ronselen voor de jihad in Syrië, Irak, Turkije en Nederland. Dat zou zijn gebeurd van begin 2014 tot 1 november 2016.

Volgens het OM heeft A. door te poseren met de gekruisigde persoon de persoonlijke waardigheid en integriteit van de overledene geschonden. Volgens internationale verdragen moeten slachtoffers na het neerleggen van de wapens netjes worden behandeld, zowel levenden als doden.

De twee verdachten werden bijna twee jaar geleden in Turkije opgepakt en daar veroordeeld tot zes jaar cel. In afwachting van hun hoger beroep zijn ze in vrijheid gesteld, waarna ze zijn teruggebracht naar Nederland. De twee verdachten zitten sindsdien hier in voorarrest. Ze blijven voorlopig ook vastzitten, zo besloot de Haagse rechtbank maandag.

De raadslieden vinden dat het OM buiten zijn boekje gaat, omdat de twee in Nederland niet voor dezelfde zaken mogen worden vervolgd als in Turkije. Maar de aanklagers zien geen juridisch obstakel. ‘Het Turkse vonnis is niet onherroepelijk’, aldus een woordvoerder. ‘En ze hebben hun straf daar niet volledig uitgezeten.’