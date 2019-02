Openbaar Ministerie vervolgt bestuurder na ‘Pinkpopdrama’

Beeld ANP

De 35-jarige Danny S. wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd omdat het ongeluk aan hem te wijten zou zijn geweest. In de vroege ochtend van maandag 18 juni schepte hij op de Mensheggerweg in Landgraaf, vlak bij het Pinkpopterrein, vier mensen. Een 35-jarige Heerlenaar kwam daarbij om het leven, drie anderen raakten zwaargewond.

De weg was om 04.00 uur ’s ochtend net vrijgegeven voor verkeer toen S. er naar eigen zeggen vier Pinkpopbezoekers over het hoofd zag. De podiumbouwer had vlak daarvoor nog het popfestival bezocht en was die ochtend met zijn witte bestelbus op weg naar een klus in Amsterdam.

Na het ongeluk reed S. door. Daarop ging de politie door het hele land op zoek naar zijn bestelbus, ook de Belgische en Duitse politie zochten mee. Er werd aanvankelijk rekening gehouden met een met terroristisch motief.

S. verklaarde later dat hij na het ongeluk ‘in een shocktoestand’ verkeerde. Toen hij later op de dag weer ‘bij zinnen kwam’, heeft hij zich bij de politie in Amsterdam gemeld. Zijn auto werd op zijn aanwijzingen teruggevonden in Heerlen.

Justitie maakte eerder al bekend dat er geen sprake was geweest van opzet. Volgens het OM heeft S. wel onvoorzichtig of onoplettend gereden. Bovendien wordt hem verweten dat hij na het ongeluk doorreed. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.