Openbaar Ministerie treft regeling met ontslagen hoofdofficieren Bloos en Van Nimwegen die een relatie hadden

Voormalig hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen. Beeld Hollandse Hoogte / Jan de Groen

Wat de regeling inhoudt willen beide partijen niet zeggen. Met de overeenkomst zijn alle nog lopende procedures rondom het ontslag van Van Nimwegen en Bloos van de baan. De nu getroffen regeling voelt als eerherstel voor Van Nimwegen en Bloos, zegt hun advocaat Robert Hein Broekhuijsen. Vorige week werd bekend dat Marianne Bloos is benoemd tot buitengewoon raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De affaire rondom het tweetal is met de regeling voor het OM uitgelopen op een fiasco. Eerder liep een mogelijke vervolging vanwege strafbaar handelen door het tweetal al op niets uit. En begin dit jaar oordeelde ook de rechtbank in Den Haag dat de commissie die de kwestie had onderzocht ‘onrechtmatig’ had gehandeld jegens Van Nimwegen. Dit vonnis van de rechtbank was de aanleiding om een tot een regeling te komen, blijkt uit de mededeling van het OM.

Relatie

Van Nimwegen en Bloos hadden begin 2016 aan de voorzitter van het toenmalig college gemeld dat zij een relatie hadden. Twee jaar later ontstond daar ophef over, nadat anonieme medewerkers van het OM in NRC verhaalden over een verziekte werksfeer, integriteitsschendingen en de jarenlange geheime liefdesrelatie tussen de twee. De verhalen zorgden voor een diepe crisis binnen het Openbaar Ministerie (OM). Betrokkenen schetsten een beeld van een verziekte sfeer en een angstcultuur in de organisatie. Naar aanleiding van die berichtgeving gaf het OM de commissie-Fokkens de opdracht om de kwestie te onderzoeken.

In mei 2019 velde de commissie een hard oordeel over Van Nimwegen. Niet alleen had hij herhaaldelijk gelogen over zijn relatie met hoofdofficier Bloos, maar ook zou hij zijn zwager hebben bevoordeeld bij een aanbesteding van het OM voor software. Het rapport was de aanleiding voor het ontslag van Van Nimwegen en Bloos.

Van Nimwegen legde zich niet bij zijn ontslag en de conclusies van het rapport neer. Begin dit jaar boekte Van Nimwegen een overwinning bij de rechtbank in Den Haag, die het handelen van de commissie-Fokkens en de inhoud van het rapport ‘onrechtmatig’ noemde. Van Nimwegen had herhaaldelijk gezegd dat het onderzoek van de commissie ‘onfatsoenlijk, partijdig en incompetent’ was. De oud-officier noemde het ‘karaktermoord’ waarbij gebruik werd gemaakt van ondeugdelijk bewijs.

De rechtbank concludeerde inderdaad dat er nogal wat rammelde aan het onderzoek. Het grootste probleem was volgens de rechter dat de commissie de feiten wilde onderzoeken, maar zich tegelijk ook wilde uitlaten over de integriteit van Van Nimwegen en de ‘dieperliggende, fundamentele, organisatiebrede en voor het OM gevoelige problematiek’ wilde benoemen.

Ook concludeerde de commissie in het rapport dat het ‘aannemelijk’ was dat Van Nimwegen het bedrijf van zijn zwager zou hebben bevoordeeld bij een aanbestedingsprocedure van het OM voor software. Volgens de rechtbank voerde het echter veel te ver om te zeggen dat hij hier bemoeienis mee had. Zijn betrokkenheid was volgens de rechter ‘marginaal’. De woordkeus van de commissie noemt de rechter op sommige punten ‘zonder grond enigszins suggestief’.