Openbaar Ministerie stelt strafrechtelijk onderzoek in naar aanleiding aangiften The Voice

Het OM meldt dat het vijf aangiften tegen vier personen heeft onderzocht. Eerder werd bekend dat er aangifte is gedaan tegen oud-coaches Ali B en Marco Borsato, voormalig bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur.

‘Wij menen dat de aangiften serieus genoeg zijn om ze verder te onderzoeken’, zegt een woordvoerder van het OM Noord-Holland. De verdachten zullen vermoedelijk worden opgeroepen voor een verhoor, voegt de woordvoerder daaraan toe.

Het onderzoek, dat de politie onder leiding van het OM gaat uitvoeren, zal ‘geruime tijd’ duren, zegt de woordvoerder. ‘In elk geval maanden.’ Op basis van het dossier dat daaruit voortkomt, bepaalt het OM of zij de ten laste gelegde feiten bewezen acht. Als dat zo is, ‘dan brengen we het voor de rechter.’

Twee aangiftes tegen Ali B wegens verkrachting

Het OM zegt niet wie de verdachten zijn. Bekend is dat tegen Ali B twee keer aangifte is gedaan van verkrachting. Eén keer door een oud-deelnemer van The Voice, en één keer door iemand die losstaat van het programma. Recentelijk is daar nog een aangifte vanwege aanranding bij gekomen, bevestigde zijn advocaat Bart Swiers aan het AD. Diezelfde krant onthulde afgelopen weekend dat ook zangeres Ellen ten Damme ‘een geval van grensoverschrijdend gedrag’ met Ali B heeft meegemaakt. Zij deed geen aangifte. Ali B heeft alles ontkend.

Tegen Marco Borsato werd al in november aangifte gedaan, vanwege ‘vermeend onzedelijke betastingen’. Deze aangifte, gedaan door een vrouw die tijdens een deel van het vermeende wangedrag minderjarig was, staat los van de vandaag aangekondigde onderzoeken naar gebeurtenissen rond The Voice, meldt zowel het OM als Geert-Jan Knoops, de advocaat van Borsato. Beide partijen willen niet zeggen of er andere aangiften tegen Borsato liggen waar de berichtgeving van vandaag wél betrekking op heeft.

Ook Borsato ontkende de beschuldigingen. In december deed hij aangifte van smaad en laster tegen de vrouw.

Advocaat zie strafrechtelijk onderzoek als logische stap

Tegen voormalig bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma is aangifte gedaan vanwege aanranding. De regisseur heeft de beschuldigingen ontkend. Rietbergen heeft erkend seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond, maar ontkende het plegen van strafbare feiten.

Peter Plasman, advocaat van Rietbergen, had deze stap van het OM verwacht. ‘Er ligt een aangifte waarin een vrouw mijn cliënt beschuldigt van aanranding tijdens een één-op-één-situatie’, zegt hij. ‘Dan ligt het voor de hand dat het OM nu de kant van mijn cliënt wil horen. En hij kan alleen worden verhoord als hij in een strafrechtelijk onderzoek is aangemerkt als verdachte.’

Plasman zegt dat hij heeft begrepen dat het gaat om een aangifte van Nienke Wijnhoven. Deze oud-finalist van The Voice vertelde eerder bij de talkshow Beau dat Rietbergen bij haar ‘ging voelen’.

In januari vertelden in BOOS, een YouTube-programma van Tim Hofman, meerdere vrouwen hun verhaal over vermeend wangedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Het RTL 4-programma werd direct van de buis gehaald en producent ITV stelde een onafhankelijk onderzoek in.

Advocaat Sébas Diekstra, die vier oud-kandidaten van The Voice bijstaat, meldt ‘opgelucht’ te zijn dat er nu een beslissing is genomen over het vervolg in de zaak. ‘Een gedegen strafrechtelijk onderzoek naar de aangiften van cliënten is de enige juiste beslissing en doet recht aan wat hen is overkomen.’