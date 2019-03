Openbaar Ministerie: Ridouan T. zat waarschijnlijk achter de aanslag op De Telegraaf

Een bestelauto reed vorig jaar met flinke snelheid door de glazen pui van het hoofdkantoor van De Telegraaf. Beeld ANP

Bij de aanslag in de vroege ochtend van 26 juni 2018 ramde een man met een Volkswagen Caddy de glazen gevel van het TMG-gebouw en stak de wagen vervolgens in brand met een jerrycan vol benzine. De gevel van het gebouw werd zwaar beschadigd, niemand raakte gewond.

Naar nu blijkt heeft de politie T. in het vizier als mogelijke opdrachtgever voor de aanslag. Een week vóór het incident publiceerde De Telegraaf een groot verhaal over de voortvluchtige gangster, een van de kopstukken van de zogenoemde Mocro-maffia. De aanval op de krant zou mogelijk bedoeld zijn als waarschuwing.

Een paar dagen voor de aanval werd ook al een raket afgeschoten op het gebouw van weekblad Panorama, dat een artikel had geschreven over de banden tussen T. en motorclub Caloh Wagoh.

De aanval op De Telegraaf bracht veel opschudding teweeg. De Amsterdamse interim-burgemeester Jozias van Aartsen noemde het een ‘aanslag op de steunpilaar van de democratie’. Premier Mark Rutte noemde de aanslag ‘een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie’.

De dader van de aanslag is spoorloos verdwenen. Het onderzoek werd bemoeilijkt doordat de brand veel sporen heeft uitgewist. De Volkswagen Caddy was eerder gestolen in Amsterdam. Een, eveneens gestolen, Audi RS5 die als vluchtauto was gebruikt, werd een dag later uitgebrand gevonden bij een oprit naar de A10.

Het OM bevestigde zaterdag ook dat bij het onderzoek naar T. gebruik wordt gemaakt van gekraakte servers die door criminelen worden gebruikt om via gecodeerde berichten op beveiligde telefoons met elkaar te communiceren. Vorig jaar november maakte de politie Oost-Nederland bekend dat ze erin geslaagd was een communicatienetwerk binnen te dringen dat door criminelen werd gebruikt. Daarbij werden 258 duizend chatberichten onderschept.

Ridouan T.

De 41-jarige in Marokko geboren Ridouan T. is een van de meeste gezochte misdadigers van dit moment in Nederland. Hij wordt verdacht van het opdracht geven tot minimaal zeven liquidaties of pogingen daartoe.

Vermoed wordt dat T. ook achter de moord zat in maart vorig jaar op Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Tegenover justitie heeft Nabil B. belastende verklaringen afgelegd over T. De van grootscheepse coacaïnehandel verdachte B. wordt ook in Marokko gezocht in verband met een moord. Hij is al lange tijd spoorloos.