Openbaar ministerie pakt handelaren in ‘fout’ hout uit Myanmar aan

Het parket in Amsterdam pakt niet alleen de bedrijven aan, maar stelt ook twee leidinggevenden verantwoordelijk. Dat laatste gaat ook op voor de leidinggevende van een bedrijf in Tsjechië die ervan wordt verdacht als stroman op te treden. Het is de eerste keer dat in Europa bedrijven en personen zich voor de strafrechter moeten verantwoorden.

De openbare aanklager Guus Schram wil de namen van de bedrijven niet noemen, maar het Financieele Dagblad voert marktkenners op die wijzen naar de 55-jarige houthandelaar Enno P., een leverancier van hout voor de jachtbouw in Amersfoort. Die wil niet ingaan op vragen.

Verder bevestigt grootaandeelhouder Cees B. van een houthandel in Krimpen aan de Lek tegenover de zakenkrant dat hij verwacht persoonlijk te worden aangeklaagd. Na eerdere berichten over een justitieel onderzoek zette dit bedrijf een verklaring op zijn website gericht aan zijn klanten. Daarin zegt de onderneming dat het ‘kosten noch moeite spaart om enkel op legale wijze teak uit Myanmar te verkrijgen en te bewerken’.

Ontbossing

Een van de bedrijven waartegen nu een aanklacht wordt voorbereid, is volgens het Openbaar Ministerie al langere tijd actief bij de invoer van teakhout uit Myanmar, via een omstreden omweg in Tsjechië. In 2017 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dit bedrijf hiervoor al een dwangsom opgelegd.

In december 2019 deden de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NWA), politie en justitie op zes locaties invallen in verband met een groot onderzoek naar ‘fout hout’. Ook in Tsjechië werden huiszoekingen verricht en kantoren doorzocht. Er werd toen beslag gelegd op een partij teakhout van ongeveer 130 kubieke meter: acht tot tien zeecontainers. Het OM wil de zaak nog dit jaar voor de rechter brengen. Voordat het zover is, krijgen de verdachten eerst nog de gelegenheid te reageren op de aantijgingen.

Bij de invoer van teakhout, bijzonder gewild in de hoogwaardige jachtbouw, ontbreken vaak de benodigde documenten. Zo is volgens het OM nauwelijks te controleren of het hout is wel gekapt volgens oogstplannen van de Myanmarese autoriteiten, of illegaal.

Justitie wil de komende jaren meer werk maken van de opsporing en strafrechtelijke vervolging bij de invoer van illegaal hout. Uitgangspunt is het voorkomen van ontbossing en de daarmee de toenemende onttakeling van het milieu.