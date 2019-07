Openbaar Ministerie: oorzaak dodelijk ongeluk met Stint mogelijk niet meer te achterhalen

De Stint. Beeld ANP

Het OM maakte donderdag bekend nog altijd niet te weten waardoor het ongeluk is veroorzaakt. Politie en het OM houden na negen maanden hoop dat dit nog gaat gebeuren door nader technisch onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de motorcontroller van de verongelukte Stint. ‘Maar we houden met alles rekening, ook dat we de oorzaak niet meer kunnen achterhalen. Hoe vreselijk ik dat ook zou vinden, maar we zijn wel afhankelijk van de rest van het technisch onderzoek’, zegt persofficier Janine Kramer.

Op 20 september vorig jaar werd een Stint met kinderen van kinderdagverblijf Okido aangereden door een trein bij station Oss-West. Vier kinderen kwamen om, de medewerkster van het kinderdagverblijf die de Stint bestuurde en nog een kind raakten die ochtend zwaargewond. De Stint schoot door onbekende oorzaak door de gesloten overwegbomen.

Afschuwelijke beelden

In twee politieverhoren heeft de nu 33-jarige bestuurster verklaard dat zij op verschillende manieren probeerde te remmen met de Stint, maar dat deze niet reageerde. Kramer: ‘Ze heeft minutieus beschreven hoe die laatste seconden zijn gegaan. Hoe ze wilde stoppen voor de overgang, dat de Stint normaliter remt als je de gashendel loslaat, maar dat het nu niet gebeurde. Het inknijpen van de handrem had geen enkel effect, daarom heeft ze nog wat andere knoppen ingedrukt. Maar hij reageerde helemaal niet meer.’

Volgens het OM bevestigen getuigen haar relaas. ‘Het zijn afschuwelijke beelden voor iedereen. Voor haar in het bijzonder, maar ook voor de mensen die het hebben meegemaakt. Het gebeurde rond half negen, dus er waren veel mensen bij de spoorwegovergang’, zegt Kramer.

De vrouw heeft ‘opgelucht en emotioneel’ gereageerd op het bericht van het OM. Haar advocaat Menno Buntsma zegt tegen Omroep Brabant dat vaststaat dat haar niets te verwijten valt. ‘Het lijkt geen menselijke fout te zijn geweest’, zegt het OM. ‘Maar ook dat kunnen we niet uitsluiten, zolang het technisch onderzoek nog niet is afgerond.’

Geen breuken

Uit onderzoek blijkt in elk geval dat er geen breuken in de gasveer of de nuldraad zijn vastgesteld. Maar ‘een evidente oorzaak’ van het ongeluk is volgens het OM nog steeds niet aan te wijzen. Het onderzoek richt zich nu onder meer op het uitlezen van de motorcontroller van de verongelukte Stint. Dat moet duidelijk maken hoe de elektrische bolderkar kort voor het ongeluk functioneerde, aldus het OM. Daarnaast zullen botsproeven worden verricht, om te testen hoe de Stint reageert als deze op hoge snelheid tegen overwegbomen rijdt.

Zolang het onderzoek loopt, zegt het OM geen beslissing over vervolging of seponering in het strafrechtelijke onderzoek te kunnen nemen. Advocaat Geert-Jan Knoops, die de fabrikant van de Stint bijstaat, zegt zich geen zorgen te maken over strafrechtelijke stappen. ‘Zolang de technische oorzaak van het ongeluk niet bewijsbaar is, kom je ook niet aan vervolging toe. Al moet ook ik het doen met wat er over het technische onderzoek bekend is gemaakt.’

Camerabeelden

Het OM vindt niet dat de resultaten van het onderzoek tot nu toe tegenvallen. Kramer: ‘Nee, zeker niet. Ik had het liefst antwoord op alle vragen gehad om te vertellen hoe het die ochtend is gegaan. Maar het Nederlands Forensisch Instituut heeft ons kunnen uitleggen waarom het technische deel van het onderzoek nog niet klaar is.’

Na het ongeval in Oss werden meerdere onderzoeken ingesteld. Voor het strafrechtelijke onderzoek van het OM en de politie sprak de recherche onder meer met getuigen en de vrouw die de Stint bestuurde. Ook werden camerabeelden, waaronder dashcambeelden van de trein, geanalyseerd. Op het kantoor van Stint-eigenaar Edwin Renzen werd een deel van de administratie in beslag genomen. Ook onderzocht de Inspectie Leefomgeving en Transport of de elektromagnetische straling effect zou kunnen hebben gehad op de besturing van de Stint. Conclusies daarover vielen echter niet te trekken.

In beslag genomen

Daarnaast deden experts van het Nederlands Forensisch Instituut technisch onderzoek naar de Stint. Op meerdere plekken in het land werden elektrische bolderkarren van kinderdagverblijven en bezorgbedrijven onderzocht en in beslag genomen. Daarbij ging het onder meer om Stints waarmee mensen gewond waren geraakt.

In oktober vorig jaar concludeerde de Inspectie Leefomgeving en Transport na onderzoek dat er ‘potentiële veiligheidsrisico’s’ kleven aan de Stint. Zo zou de Stint plotseling kunnen stilvallen of juist niet meer kunnen remmen. Ook zou het bedrijf achter de elektrische bolderkar, Stint Urban Mobility, veranderingen hebben doorgevoerd aan de Stint zonder de overheid hierover in te lichten.

Rijbewijsplicht

Al snel besloot minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat de Stint voorlopig niet meer op de openbare weg mocht rijden. Later bood ze, na indringend overleg met de kinderopvangbranche, toch weer een opening voor de Stint. Die zou met flinke aanpassingen, zoals extra manieren om te remmen en een rijbewijsplicht voor bestuurders, na de zomervakantie zijn terugkeer in het verkeer kunnen maken.

Heet hangijzer is nog altijd de vraag of er acht, zoals Van Nieuwenhuizen wil, of de gebruikelijke tien kinderen in de herziene Stint mogen worden vervoerd. Kinderdagverblijven en andere bedrijven die de ‘Stint 2019' willen blijven gebruiken, zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen die de fabriek deze zomer wil doorvoeren aan de bolderkarren. Renzen ontkent dit.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet nog altijd onderzoek naar de procedure waarmee bijzondere voertuigen zoals de Stint in Nederland op de openbare weg worden toegelaten. De Stint geldt net als bijvoorbeeld de Segway als een bijzondere bromfiets, een categorie waarvoor in Nederland onder de EU-regelgeving een uitzondering is gemaakt.