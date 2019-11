Openbaar Ministerie: geen Hitlergroet bij FC Den Bosch, Excelsior doet aangifte tegen supporters

Het stadion van FC Den Bosch. Beeld ANP

‘Het gaat in onze ogen om een meer algemene wegwerpbeweging’, aldus het OM donderdag. ‘Wij hebben ook niet kunnen vaststellen dat die bewegingen gepaard gingen met (discriminatoire) uitingen in de richting van de speler van Excelsior.’

Wel loopt er nog een onderzoek naar de racistische uitingen, oerwoudgeluiden en Zwarte Piet-liedjes die zondag vanaf de tribune van de club klonken richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Het OM beschouwt dat wel als strafbare feiten.

Daarnaast is er donderdag vanuit Excelsior aangifte bij de politie gedaan tegen de supporters van FC Den Bosch. Of Excelsior zelf of Moreira de aangifte heeft gedaan wil de club niet zeggen, meldt het Algemeen Dagblad. De 24-jarige aanvaller wordt op eigen verzoek door Excelsior uit de wind gehouden.

Excuses

De supportersclub RFU Den Bosch bood donderdag excuses aan voor de racistische uitlatingen. ‘Enkele individuen hebben zich vanaf onze tribune helaas racistisch uitgelaten over Moreira, waar ook wij onze excuses voor moeten aanbieden’, schrijft de supportersclub op Facebook. ‘Dit kan en mag nooit meer gebeuren. Laten we met zijn allen aan dit maatschappelijke probleem werken, aangezien dit iets is wat wekelijks op vele voetbalvelden door heel Nederland gebeurt.’

De supportersclub windt zich in het Facebookbericht op over de vele reacties op de vermeende Hitlergroet. ‘Ondanks de fouten van onze tribune, worden er ook bijzonder gevaarlijke dingen op (sociale) media gedaan’, aldus RFU. ‘Een jonge gast staat met zijn handen over elkaar en maakt een wegwerpgebaar richting het veld. Om vervolgens in een verkeerd daglicht te worden geplaatst door een bewegend beeld stil te zetten, op een voor hem desastreus moment.’

‘Door deze foto wordt hij door een kudde mensen (onder andere politici en BN’ers) publiekelijk vervolgd, met de dood bedreigd en durft hij niet meer veilig over straat! Is dat dan Nederland, is dat onze standaard?’, aldus de supportersclub. ‘Normaliter zou een rectificatie hiervan niet meer dan normaal zijn.’

Hitlergroet in Scheveningen?

Op 7 november was er ook al ophef over een vermeende Hitlergroet, bij een demonstratie in de haven van Scheveningen voor het behoud van de traditionele Zwarte Piet. Die beschuldiging kwam van Mariam El Maslouhi, een medewerker van de Haagse Stadspartij (HSP), die actief is bij Kick Out Zwarte Piet.

‘Heel normaal in Scheveningen’, schreef ze op Twitter. ‘Een kinderfeest beschermen met de Hitler/nazigroet. Kinderen zijn hierbij aanwezig. Vinden we dit niet bedreigend? Een groet dat symbool staat voor genocide? Black facing en nazigroet, de Nederlandse traditie op één plaatje. Well done Den Haag’.

Heel normaal in Scheveningen. Een kinderfeest beschermen met de Hitler/nazigroet. Kinderen waren hierbij aanwezig. Vinden we dit niet bedreigend? Een groet dat symbool staat voor genocide? Black facing en nazigroet, Nederlandse traditie op één plaatje. Well done Den Haag. pic.twitter.com/dh158eFszA — Mariam El Maslouhi (@mariammaslouhi) 6 november 2019

Raadsleden van de VVD en Groep de Mos en veel Scheveningers reageerden furieus op die beschuldiging. ‘Mensen die op Scheveningen demonstreerden voor behoud van tradities wegzetten als fascisten. Hoe diep kun je zinken om je eigen gelijk te kunnen halen’, aldus de fractie van Groep De Mos in een reactie. El Maslouhi hield voet bij stuk.