Openbaar Ministerie eist opnieuw levenslang tegen Willem Holleeder

Rechtbanktekening van Willem Holleeder tijdens de eerste regiezitting van het hoger beroep vorig jaar. Beeld ANP

Holleeder heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In 2019 werd hij door de Amsterdamse rechtbank tot een levenslange celstraf veroordeeld. Destijds achtte de rechtbank bewezen dat hij opdracht gaf voor de moord op zijn schoonbroer Cor van Hout in 2003. Bij deze moordaanslag werd ook Robert ter Haak geraakt, hij stierf twee weken later aan zijn verwondingen. Holleeder werd door de rechtbank ook veroordeeld voor de liquidaties op Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook zat Holleeder achter de mislukte aanslag op Mieremet in 2002, aldus de rechtbank in 2019. In hun vonnis schreven de rechters dat Holleeder gedreven werd ‘geldlust, machtsdenken en geweldplegingen’.

Maar volgens de verdachte waren de rechters destijds bevooroordeeld. Hij ging in hoger beroep. De rechters zouden niet eerlijk en objectief naar zijn zaak hebben gekeken, en geen oog hebben gehad voor alternatieve scenario’s, aldus Holleeder. Wat de verdachte betreft is hij het slachtoffer van een sluw plan, opgezet door zijn zussen Astrid en Sonja. Volgens Holleeder weet zijn zus Astrid ‘als advocaat hoe ze een verhaal in elkaar moet zetten’.

Verklaringen

De zussen Holleeder stapten in 2013 in het diepste geheim naar justitie, om belastend over hun broer te verklaren. Hun verklaringen vormen een belangrijk deel van het bewijs tegen Willem Holleeder, samen met die van twee kroongetuigen en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

In eerste aanleg werden 230 getuigen gehoord, in hoger beroep werden 27 getuigen (deels opnieuw) verhoord. Kroongetuige Peter la S. kon niet worden gehoord: hij bleek onvindbaar. ‘Maar het OM blijft naar hem op zoek in de hoop dat hij in leven is’, zei de advocaat-generaal woensdag.

Het hoger beroep tegen Holleeder begon vorig jaar september. Naar verwachting zal het gerechtshof op 24 juni 2022 met een oordeel komen.

Wat het Openbaar Ministerie betreft is alleen een levenslange celstraf op zijn plaats voor iemand wiens ‘motieven zonder twijfel in de sfeer van machtswellust, afgunst en geldbejag lagen’ en die ‘voor eigen rechter heeft gespeeld’ door anderen te laten vermoorden.