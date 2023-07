Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen Alex S. vanwege verkoop zelfdodingspoeder Middel X

Demonstranten bij de rechtbank die verdachte Alex S. steunen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Volgens justitie verkocht S. tussen 2018 en 2021 ten minste zestienhonderd porties van Middel X. Hij kocht het poeder per halve kilo in bij de groothandel en draaide er zelf pillen van. Daarna verstuurde hij het spul per post naar klanten, zonder verdere vragen te stellen.

De rechtszaak in Den Bosch is het eerste proces tegen een verstrekker van Middel X. Dit conserveermiddel werd in 2017 ‘ontdekt’ als zelfdodingsmiddel door Coöperatie Laatste Wil (CLW), de organisatie die al jaren strijdt voor het beschikbaar stellen van een manier om het leven zonder tussenkomst van een arts op humane wijze te kunnen beëindigen. Het verstrekken van Middel X aan anderen kan worden gezien als hulp bij zelfdoding.

Op de eerste dag van het strafproces zei S. maandag dat hij Middel X aanbood vanuit de overtuiging dat mensen ‘een autonome beslissing’ moeten kunnen nemen over hun levenseinde. Wel gaf hij toe dat hij soms zorgvuldiger had moeten zijn. De verhalen van nabestaanden, die de zelfverkozen dood van hun naasten als een lijdensweg omschreven, vond S. ‘heel erg om te horen’.

S. staat ook terecht voor het overtreden van de geneesmiddelenwet en witwassen. In totaal verdiende hij volgens het OM bijna 90 duizend euro aan de verkoop van Middel X. Zelf zei S. eerder dat hij niet veel had overgehouden aan zijn handel. Bronnen vertelden aan de Volkskrant dat hij zo’n 35 euro vroeg voor een portie Middel X plus antibraakmiddelen. Later werd dat 45 euro.

