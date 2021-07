Openbaar Ministerie begint toch eigen onderzoek naar fatale mishandeling Mallorca

Archiefbeeld van de politie op de boulevard in badplaats Playa de Palma. Beeld Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

De Spaanse autoriteiten hebben een dergelijk verzoek nog niet ingediend bij Justitie. Desalniettemin kan het onderzoek nu toch van start, meent een woordvoerder van het OM Midden-Nederland, dat het onderzoek leidt. ‘We hebben gezien dat zowel slachtoffer als de vermoedelijke daders uit Nederland komen. Dan is er alle aanleiding voor een onderzoek.’

Het slachtoffer werd vermoedelijk toegetakeld door een groep vrienden uit het Gooi, negen jongens tussen de 18 en 20 jaar oud. Ze hopen in Nederland te worden berecht, liet een advocaat van een van de verdachten eerder weten. ‘De verdachten zijn Nederlands, het slachtoffer ook. Het zijn bovendien jonge verdachten, voor wie het belangrijk is dat ze in eventuele voorlopige hechtenis door hun familie kunnen worden bezocht’, aldus de advocaat.

Acht van hen zijn naar Nederland gevlucht, een van hen (18) zit nog vast op Mallorca. Na het weekend wordt hij vrijgelaten, omdat hij geen klappen zou hebben uitgedeeld.

Een woordvoerder van justitie benadrukt dat het een Spaanse zaak blijft. ‘Het initiatief ligt bij het Spaanse OM.’ Het Nederlandse onderzoek dient voorlopig dus ter mogelijke ondersteuning voor de Spaanse autoriteiten, al hebben die daar ook nog niet om gevraagd.

Intensive care

Op 14 juli, in de nacht van woensdag op donderdag, raakt de Gooise vriendengroep slaags met vijf jongens uit Waddinxveen. De vijf worden daarbij ernstig toegetakeld. Een jongen van 27 jaar krijgt trappen op het hoofd en belandt op de intensive care. Na een paar dagen overlijdt hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Gooise vriendengroep, met jongens uit onder meer Bussum en Hilversum, wordt al snel als vermoedelijke dader aangewezen door de Spaanse politie. De autoriteiten vragen dan ook om de uitlevering van alle acht gevluchte verdachten, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Een van de verdachten heeft via zijn advocaat wel laten weten ‘verschrikkelijk geschrokken te zijn’ en heeft beloofd zich bij de politie in Nederland te melden.

Ook zouden er vier andere vermeende daders betrokken zijn bij de mishandeling. Hun identiteit moet nog worden vastgesteld.