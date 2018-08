Openbaar Ministerie begint onderzoek naar ‘criminele’ vuilstort Sint Maarten na zoveelste brand

Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten is een onderzoek begonnen naar ‘diverse instanties en individuen’ die de zwaar vervuilde vuilnisstort op het eiland beheren. Dat laat het OM in een verklaring weten.

De centrale afvalplek op Sint-Maarten laat vrijwel elke dag een hinderlijke rookwolk over het eiland waaien. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Directe aanleiding voor het onderzoek is de zoveelste brand op de zogeheten ‘dump’, die midden in het Nederlandse deel van het eiland ligt. De branden, met vaak enorme rookontwikkeling, geven een risico op structurele schade aan milieu en volksgezondheid. Het OM noemt de huidige situatie ‘een misdaad’.

Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten wil ‘een rode lijn trekken’, zegt Jeroen Steenbrink, de hoofdofficier van justitie op het autonome Caribische eiland. Daarbij wordt samengewerkt met overheids- en burgerorganisaties. ‘Als criminaliteit leidt tot gezondheidsproblemen, dient er actie te komen,’ aldus Steenbrink.

‘Politici betrokken’

Vanuit de Tweede Kamer zegt SP-politicus Ronald van Raak het onderzoek toe te juichen. ‘De problemen met de afvalverwerking zijn hardnekkig, net als de criminaliteit waarmee dit omgeven is,’ aldus Van Raak. ‘Het is waarschijnlijk dat ook politici van Sint-Maarten bij die criminele activiteiten betrokken zijn, of in ieder geval medeverantwoordelijk.’

Behalve onderzoek naar ‘afvalstromen’, zal het OM ook kijken welke partijen op Sint Maarten verantwoordelijk zijn voor de schade die de stort op het eiland veroorzaakt. Personen of organisaties die de wet hebben overtreden, kunnen rekenen op vervolging, zo heeft het Openbaar Ministerie in april gemeld aan de autoriteiten op Sint Maarten.

Problemen spelen al dertig jaar

De problemen op de dump spelen al zo’n dertig jaar. De vuilstortplaats bij de hoofdstad Philipsburg was ooit bedoeld als een tijdelijke oplossing, maar is de afgelopen jaren bijna 40 meter hoog geworden. Na de verwoestende orkaan Irma, van september vorig jaar, is de hoeveelheid gestort vuil en puin explosief toegenomen. Er is zelfs een ‘baby-dump’ bijgekomen.

Het onderzoek naar de stortplaats komt in een periode waarin Sint Maarten, een autonoom land binnen het koninkrijk, is begonnen met de wederopbouw na Irma. De Nederlandse regering heeft hiervoor in totaal 550 miljoen euro uitgetrokken, en daarbij het oplossen van de problemen rond de dump al eerder dit jaar een prioriteit genoemd.

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties liet donderdag weten dat regering en parlement van Sint-Maarten nu aan zet zijn: ‘Het is een regelrechte bedreiging van de volksgezondheid en het milieu.’