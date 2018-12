Open deur wordt draaideur in Brits immigratieplan

Lager geschoolde EU-migranten kunnen vanaf 2021 nog steeds komen, maar niet langer dan een jaar en zonder recht op sociale zekerheid of gezinshereniging. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid woensdag in het Lagerhuis bekendgemaakt.

De roep om immigratiebeperking gaf de doorslag bij het EU-referendum. May was na haar aantreden vastbesloten om het vrije verkeer van personen te stoppen, wat betekende dat een goed akkoord met de Europese Unie vrijwel onmogelijk zou worden. Als minister van Binnenlandse Zaken had ze jarenlang tevergeefs geprobeerd de ongelimiteerde aanwas van migranten uit met name Oost-Europa te stoppen. De Brexit was voor May een onverwachte kans om een diepgekoesterd doel te bereiken, maar ze kan het kabinet haar wil niet langer opleggen.

Ze omarmde het advies van een migratiecommissie, die een inkomensgrens van 30.000 pond had voorgesteld voor geschoolde migranten uit de EU, tevens de grens voor migranten van elders. Enkele ministers, die van Financiën voorop, zagen niets in deze hoge grens, omdat die schadelijk is voor de economie. Het gemiddelde inkomen in het Verenigd Koninkrijk ligt rond de 27.500 pond, ook voor veel goed opgeleide arbeidskrachten. Omdat er binnen het kabinet geen consensus was, heeft Javid, zelf de zoon van een arme immigrant, een nieuwe inspraakronde aangekondigd.

Ongeschoolde EU-migranten

Ook het idee om ongeschoolde EU-migranten buiten de deur te houden, is onder druk van het bedrijfsleven losgelaten. Ze mogen vijf jaar lang blijven komen, maar na een jaar moeten ze weer het land uit. Een jaar later mogen ze weer terugkomen. Voor het bedrijfsleven betekent dit veel extra werk wat betreft scholing en werving. Volgens de critici van dit plan kan het misschien werken voor fruitplukkers of bouwvakkers, maar is het niet goed voor werkzaamheden in bijvoorbeeld de sociale zorg. Bovendien zullen tijdelijke werknemers minder moeite doen om in te burgeren.

Voor immigranten van buiten de EU zal er weinig veranderen, dit tot teleurstelling van curryrestaurants, die hadden gehoopt dat door de Brexit de deur voor niet-Europese immigranten iets verder open zou komen te staan. Asielzoekers krijgen in de toekomst wel het recht om te werken. Javid heeft ook bekendgemaakt dat Europeanen die voor korte tijd naar het eiland komen speciale behandeling krijgen. Ze hoeven geen visum te hebben en mogen gebruikmaken van elektronische poortjes. De hoop is dat Brussel eenzelfde coulance toont jegens Britse onderdanen.

Het bedrijfsleven en de oppositiepartijen hebben negatief gereageerd op Javids plannen. ‘De voorstellen zijn een vandalistische daad voor de Schotse economie en openbare diensten’, mopperde de Schotse premier Nicola Sturgeon. ‘Een nieuw immigratiebeleid moet het publieke vertrouwen herstellen en de economie steunen. Deze voorstellen doen geen van beide’, meldde de werkgeversbond. Uit recente cijfers is gebleken dat de netto-migratie uit EU-lidstaten flink is gedaald, wat gecompenseerd is door toegenomen migratie uit Aziatische landen.