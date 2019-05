Opeenstapeling van fouten door medisch personeel, maar ggz-instelling vrijgesproken van dood door schuld

De rechter sprak de GGzE vrij van dood door schuld, tot teleurstelling van de nabestaanden en het Openbaar Ministerie. Juist omdat meerdere artsen en verpleegkundigen zoveel fouten hadden gemaakt, had het OM besloten de zorginstelling zelf te vervolgen. Volgens het OM waren de fouten te wijten aan de hoge werkdruk en onderbezetting in de ggz-kliniek – de strafrechtelijke vervolging diende ook als waarschuwing voor andere zorginstellingen.

Maar de rechtbank concludeert dat de bezetting weliswaar krap was, maar dat die wel voldeed aan de door de Nederlandse Zorgautoriteit gestelde norm voor psychiaters en verpleegkundigen. Ook de supervisie over de arts in opleiding (aan wie de zorg voor de overleden cliënt grotendeels was overgelaten) was op papier voldoende gewaarborgd. ‘Het nalaten en het schenden van de zorgplicht door de betrokken artsen en verpleegkundig personeel zijn daarom niet aan de instelling te verwijten en kunnen haar dus niet worden toegerekend’, aldus de rechtbankvoorzitter.

Er ging wel heel veel mis bij de zorg voor en behandeling van de vrouw, aldus de rechtbank, maar die zijn uitsluitend het medische personeel aan te rekenen. Zij stonden echter niet terecht in deze bijzondere rechtszaak. Het OM had er juist voor gekozen de hele zorginstelling te vervolgen, wat zelden gebeurt. Justitie had een (symbolische) geldboete van 25 duizend euro geëist tegen de GGzE.

De 29-jarige Janneke leed aan schizofrenie en was daarvoor al acht jaar in behandeling bij de GGzE. In april 2013 werd ze op de afdeling spoedeisende psychiatrie opgenomen, omdat ze een nieuw middel tegen psychoses kreeg voorgeschreven. Dit middel, clozapine, werd gezien als laatste redmiddel, maar had als (zeldzame) bijwerking dat het ook een ontsteking van de hartspier kon veroorzaken.

Precies een maand later overleed Janneke aan acuut hartfalen. Haar familie had kort daarvoor nog aan de bel getrokken over haar hartklachten, maar daar werd door het zorgpersoneel niet of nauwelijks op gereageerd. De afdelingspsychiater was op vakantie en de behandeling werd voornamelijk overgelaten aan een arts in opleiding die onvoldoende op de hoogte was van de risico’s van clozapine. Verpleegkundigen hadden geen tijd om zich in te lezen. Overdracht, intake en communicatie verliepen gebrekkig.

Signalen

De rechtbank constateert dat er in de periode voor het overlijden van de vrouw ‘vele signalen waren die wezen op het ontstaan van hartfalen’. Die signalen werden echter niet onderkend door het medisch personeel. Ook waren er afwijkende bloeduitslagen. ‘De vrouw kreeg onvoldoende aandacht en is niet op adequate wijze gediagnosticeerd, gevolgd, behandeld en verzorgd’, aldus de rechter.

Een opnameverslag en behandelplan ontbraken. De supervisie over de pas drie weken in opleiding zijnde specialist gebeurde louter telefonisch. Ook werd niet gecontroleerd of de arts in opleiding voldoende kennis had over (risicovolle) bijwerkingen van clozapine. Er waren onduidelijkheden bij de overdrachten. ‘Alles bij elkaar staat voor de rechtbank vast dat de vrouw door een opeenstapeling van tekortkomingen in de zorg is overleden’, aldus de voorzitter. ‘Zij had meer kans gehad te overleden als haar klachten tijdig waren onderkend en als zij was doorverwezen voor nader lichamelijk specialistisch onderzoek.’

De rechtbank doet geen uitspraken over de vraag of individuele artsen of verpleegkundigen wel strafrechtelijk verantwoordelijk zouden kunnen worden gehouden voor de dood van Janneke. Eerder tikte het medisch tuchtcollege de psychiater in opleiding en de hoofdbehandelaar/psychiater al op de vingers.