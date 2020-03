Opeens was cafébezoek hoogst amoreel

Het kan snel verkeren. Vrijdag belichaamde de caféganger nog de normaliteit, zondag stond hij er gekleurd op als corona-ontkenner.

Over een jaar of twintig zullen de redacties van Andere Tijden en OVT ongetwijfeld terugkijken op de grote coronacrisis van 2020. En de kijkers zullen zich verbazen. De vraag is waarover. Zij zullen zich zeker verbazen over de hamsterwoede die Nederlanders opeens in zijn greep kreeg terwijl de distributiecentra nog uitpuilden van deegwaren en wc-papier. Maar verder is het gissen. Zullen de Nederlanders van 2040 zich erover verbazen dat de scholen dichtgingen, of dat ze juist zo lang openbleven? Dat cafés half maart volliepen of dat het kabinet het omstreeks die tijd alsnog op z’n heupen kreeg en de cafés sloot? Zijn we in paniek, of dansen we op de rand van een vulkaan?

Feit is dat dit bijzondere tijden zijn waarin normaliteit en alarmisme met elkaar om voorrang strijden en elkaar ook weer voeden. Dat veel cafés in grote steden en in de grensstreek van België – waar de horeca eerder op slot ging – dit weekeinde ‘gezellig druk’ waren, werd aanvankelijk opgevat als een weldadig blijk van ‘business as usual’. Als een bijna Britse trotsering van een noodsituatie. Of als een middelvinger naar dat coronavirus. Veel Nederlanders deden waartoe ze na de terreuraanslagen in voorbije jaren werden opgeroepen. Ze gingen zoveel mogelijk door met het leven van alledag. Dus bezochten zij als gewoonlijk cafés, restaurants en bioscopen – waar de stoelen om hen heen tot nader order werden vrijgehouden.

Recreatief gedrag

Met dit recreatief gedrag zondigden zij geenszins tegen de richtlijnen die het kabinet vorige week deed uitgaan. Na consultatie van deskundigen legde het de Nederlanders allerlei restricties op, maar die strekten zich op dat moment nog niet uit tot alle uithoeken van de horeca. Zo’n 70 procent van de Nederlanders was het volgens Maurice de Hond het afgelopen weekeinde nog eens met de tot dan toe getroffen maatregelen. Zij stelden vertrouwen in een overheid die in tijden van crisis weloverwogen maatregelen nam – zich beroepend op de meest solide autoriteit van dit moment: de medische wetenschap. De stem van de rede klonk luider dan het alarmisme. Ook in het voorlichtingsprogramma over corona dat de NOS vrijdagavond uitzond en sindsdien nog enige keren heeft herhaald.

Maar van de normaliteit die na de maatregelen van donderdag nog restte, ging gedurende het weekend steeds minder een kalmerende invloed uit. Ze nam de aandrang om te hamsteren niet weg en ze sterkte velen in de – niet altijd onderbouwde – opvatting dat Nederland te laat en te laks tegen de verspreiding van het virus was opgetreden. In een land waar het vrije weekend altijd uitbundig werd gevierd, wekte cafébezoek ineens een bijna morele verontwaardiging bij zelfbenoemde ‘caféshamers’. Per tweet nemen zij mensen de maat ‘die hun verantwoordelijkheid niet nemen’ en die onder het genot van een Corona persoonlijk zouden bijdragen aan de verspreiding van het gelijknamige virus.

Bezweringsformule

Waar business as usual vrijdag nog een bezweringsformule was, gold dat zondag voor thuisblijven. BN’ers schaarden zich achter de oproep ‘Lief Nederland, blijf thuis’. De eerste Twittergroepen van thuisblijvers werden geformeerd. De deelnemers koesteren het stille huiselijke geluk en wisselen tips uit over verantwoord vertier in bange dagen.

Intussen werd de wetenschap toenemend meerstemmig. Zaterdag drongen medisch specialisten al aan op sluiting van scholen terwijl zo’n maatregel volgens epidemiologen geen enkel effect zal sorteren. Integendeel: kinderen die zelf nauwelijks ziek worden van het virus zouden er alleen maar hun oppasopa’s en -oma’s mee kunnen infecteren.

Als de wetenschap verdeeld is en de overheid aarzelt, kunnen geruchten al snel doorgaan voor keiharde nieuwsfeiten en rijpt de ontvankelijkheid voor duistere voorspellingen. Toen het kabinet tegen die achtergrond besloot het openbare leven nog meer aan banden te leggen, sprak daar geen daadkracht uit maar wankelmoedigheid. Het valt te bezien of dáárvan een kalmerende invloed uitgaat.