Opeens is zaakwaarnemer Rafaela Pimenta een van de grootste vrouwen in het voetbal

Rafaela Pimenta (linksboven) met Mino Raiola (midden boven) bij een wedstrijd in Parijs, 2017. Beeld Getty Images

Paul Pogba noemt haar ‘tante Rafa’ in de documentaire The Pogmentary, over het leven van de Franse middenvelder en wereldkampioen. Rafaela Pimenta uit São Paulo is opeens een grote in het voetbal, sowieso een van de grootste vrouwen. Ze is sinds de dood van Mino Raiola eind april de opvolger van een van de belangrijkste zaakwaarnemers ter wereld, al was ze al jarenlang zijn rechterhand. Nu treedt ze steeds meer naar buiten, in de wereld van de toptransfers.

In de eerste transferperiode zonder Raiola – na 31 augustus sluit de markt in de meeste landen – gingen de zaken op de markt van voetballers onverdroten door, meestal gestuurd vanuit het hoofdkantoor van het bedrijf One in Monaco. Matthijs de Ligt van Juventus naar Bayern München. Paul Pogba van Manchester United terug naar Juventus, transfervrij overigens. Spits Erling Haaland van Borussia Dortmund naar Manchester City, waar hij al fors aan het scoren is geslagen. Zijn transfersom was relatief laag, rond de 60 miljoen euro, omdat het bedrag nauwkeurig was vastgelegd in het vorige contract.

Ook onder de Nederlandse clientèle viel genoeg werk te verrichten. Owen Wijndal verhuisde van AZ naar Ajax, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch van Ajax naar Bayern, Brian Brobbey keerde terug bij Ajax, van Leipzig. Pimenta en Raiola waren in het verleden bijna onafscheidelijk als team. Hij was altijd opvallend aanwezig, opvliegend soms en kleurrijk. Hij zei alles. Zij is de tegenpool. Rustig. Afgewogen. Net als hij een harde onderhandelaar, naar het schijnt.

Op de achtergrond

Ze waren een sterk duo. Raiola, de vanuit het restaurant van zijn ouders in Haarlem opgeklommen autodidact, die zich in ruim 25 jaar opwerkte tot een van de toppers in het circuit, en de jurist uit São Paulo, die aan de telefoon kort enkele vragen wil beantwoorden in een profilerend stuk over haar. Ze weet dat ze steeds vaker met publiciteit te maken krijgt. Ze stelt: ‘Het verlies van Mino voelt alsof ik een deel van mezelf heb verloren. We hebben 22 jaar als team gewerkt. Ieder van ons in zijn eigen rol. We vulden elkaar aan, alles om hetzelfde doel te bereiken. Mino’s leegte kan nooit worden opgevuld. De zaken zullen nooit meer hetzelfde zijn als vroeger. We houden hem in ere, dat is ook onze motivatie om door te gaan.’

De twee leerden elkaar kennen bij een benefietwedstrijd van voormalig topspeler Rivaldo in Brazilië, en bleven altijd aan elkaar verbonden. Zij op de achtergrond, hij in de frontlinie. Zij, afkomstig uit een gezin dat ‘meer dan’ middenklasse was in Brazilië (‘we hadden alles, meer dan de middenklasse’), is afgestudeerd jurist en werkte onder meer voor de mededingsautoriteit in Brazilië.

‘De eerste keer dat ik Mino ontmoette, dacht ik: ah, deze man is bovengemiddeld intelligent. Maar het was de eerste keer dat hij in Brazilië was. Hij sprak de taal niet, kende de wetten niet en de gewoonten.’ Ze hielp hem, voor het eerst bij de onderhandelingen van de Braziliaanse speler Fabio Montezine. Ze bleven sindsdien aan elkaar verbonden. Hij wilde haar, vanwege haar reputatie als uitstekende onderhandelaar, in zijn kleine team, want Raiola hield niet van een kantoor vol werknemers. ‘Sinds die keer met Montezine heb ik in 22 jaar nooit een ‘nee’ van hem gekregen, als ik iets vroeg.’

Vertrouwensbasis

Hij werkte op vertrouwensbasis, zonder allerlei contracten te tekenen. Dat is ook wel een interessant aspect voor de toekomst van het bedrijf. Spelers bleven na zijn dood trouw aan de naasten van Raiola. Menigeen, onder wie verdediger Matthijs de Ligt, rouwde in het openbaar door een bericht op sociale media te plaatsen. De vraag is of alle spelers zo aanhankelijk zullen blijven in de verdere toekomst.

Raiola stierf op 30 april, na een ziekbed van een paar maanden. Pimenta is nu een van de aandeelhouders van One, net als de weduwe van Raiola en zijn zoons Mario en Gabriele, die nog studeren in Londen. Pimenta heeft de reputatie net zo werklustig te zijn als Raiola, en net zo vasthoudend als onderhandelaar, al is ze minder van de straattaal. Ze uit zich in rustigere bewoordingen. Raiola was een vechter die vrijwel geen middel schuwde om tot het resultaat te komen dat hij nastreefde. Hij kon rustig zeggen, als een contract niet naar zijn zin was, dat hij zijn chihuahua niet zou laten opdraven voor het bedrag dat de werkgever voorstelde. Zo is zij niet.

Pimenta laat weten dat het zware maanden zijn geweest. De rouw om de dood van Raiola, gecombineerd met het tevreden houden en stellen van de voetballers door ze nieuwe contracten te laten tekenen en transfers te laten maken. In stilte rondde ze haar eerste grote transfer van deze zomer af, van spits Haaland naar Manchester City. ‘Het was mijn eerste grote deal zonder Mino’, aldus Pimenta.