Opeens een brief van Schiphol op de mat - onderhoud aan Zwanenburgbaan nu wel gemeld

Schiphol stuurde deze week 663 duizend brieven aan omwonenden die mogelijk meer hinder gaan ondervinden, of juist minder, van langdurig onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Wie wel eens klaagt over geluidshinder bij het daartoe door Schiphol en de Luchtverkeersleiding opgerichte Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) – vorig jaar deden 11.365 mensen dat – krijgt doorgaans niet eens bevestiging van ontvangst van de klacht, laat staan een reactie.

Deze week werden pakweg 1,2 miljoen mensen verrast door post van Schiphol. Zelfs mensen die helemaal niet wisten dat ze als ‘omwonende’ te boek staan, zoals bewoners van een bepaald postcodegebied in Heerhugowaard waar het al moeilijk is een vliegtuig te zien (laat staan horen), worden in de brief van operationeel directeur Birgit Otto op de hoogte gesteld van de gevolgen van werkzaamheden vaan de Zwanenburglaan.

Die baan is vanaf komende zondag tot zondag 21 april niet beschikbaar voor het vliegverkeer en dat heeft gevolgen voor vele omwonenden van Schiphol. Welke precies, dat staat dan weer niet in de brief. Wie dat wil weten kan zich bij BAS op een maillijst laten plaatsen voor ‘informatie op maat’.

Schiphol spreekt niet tegen dat de unieke massazending aan brieven gevoed wordt door het ‘luchtvaartklimaat’. Luchtvaart ligt steeds meer onder vuur omdat die fors bijdraagt aan CO2-uitstoot en gevrijwaard is van de internationale aanpak van dat probleem. Schiphol zelf krijgt ook veel kritiek nu de luchthaven is ‘vol’ gevlogen, tóch wil doorgroeien terwijl omwonenden en bestuurders in de regio een pas op de plaats eisen.

Maar van een ‘charmeoffensief’ wil Schiphol-directeur Dick Benschop niet spreken. Hij spreekt liever van ‘achterstallig onderhoud in de relatie met omwonenden’. De brief moet als een illustratie van de opknapbeurt worden gezien. De Schiphol-woordvoerder: ‘Benschop spreekt zelfs met mensen in hun huiskamer over de overlast.’

Toen vorig jaar zomer een veel belangrijker baan dan de Zwanenburgbaan, namelijk de Polderbaan, voor enige weken niet kon worden gebruikt vanwege spoedeisend onderhoud werden de Schiphol-omwonenden (‘Voor ons zijn dat 2,2 miljoen mensen’, zegt de luchthavenwoordvoerder) niet persoonlijk geïnformeerd.

Dat had onder meer tot gevolg dat vorig jaar bij BAS vooral klachten binnenkwamen van inwoners van Amsterdam en Amstelveen omdat de Buitenveldertbaan vaker werd gebruikt door het luchtverkeer. Vrijdag presenteerde BAS het jaarverslag 2018. Daarin staat dat 151.460 klachten zijn geregistreerd.

In dat aantal zijn niet de 31 duizend klachten die door één en dezelfde persoon zijn ingediend. Over die klager wilde BAS vrijdag alleen maar kwijt dat hij of zij niet eens in het ‘Schipholgebied’ woont. Verbaasde inwoners van bijvoorbeeld Woerden weten sinds de brief van directeur Otto dat zij wél tot dat gebied worden gerekend.