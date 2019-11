Opbrengst van de afgeschafte basisbeurs gaat eindelijk naar onderwijs

Leden van studentenvereniging Phileas Fogg presenteren zich aan de nieuwe eerstejaars studenten op het HBO Introfestival in Breda. Beeld Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom

Als de overheid geen basisbeurs meer hoefde te bekostigen, was de afspraak in 2014, zou het geld dat vrijviel ten goede komen aan hogescholen en universiteiten. En dus niet in de schatkist verdwijnen. Maar sindsdien werd binnen en buiten de Tweede Kamer keer op keer gevraagd waar het geld nou precies aan werd uitgegeven; een vraag die Van Engelshoven niet met concrete bedragen kon beantwoorden.

Vandaag volgt dat antwoord alsnog. De ‘studievoorschotmiddelen’ zijn vanaf nu verbonden aan concrete plannen. Plannen bovendien waarbij studenten een stem hebben gekregen in de besteding. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) verzorgt de beoordeling.

Daartoe hebben de Vereniging Hogescholen, de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studenten Vakbond beoordelingscriteria afgesproken. Als aan allerlei voorwaarden wordt voldaan, is er ruimte voor betere ondersteuning van studenten, betere onderwijsfaciliteiten, begeleiding op weg naar de arbeidsmarkt en hogere kwaliteit van docenten.

Studenten die tussen 2014 en 2018 nog niet ten volle van de nieuwe middelen konden profiteren, maar wel al moesten lenen, krijgen zoals eerder afgesproken bij hun afstuderen een studievoucher ter waarde van 2.000 euro. Daarmee kunnen zij in de toekomst bij erkende opleidingen extra onderwijs volgen, om hun cv op te poetsen of in het deeltijdonderwijs te gebruiken.

De Radboud Universiteit Nijmegen verruimt in haar goedgekeurde plan de openingstijden van de universiteitsbibliotheek en vergroot het aantal studiewerkplekken. De Universiteit Maastricht verlaagt het aantal studenten per werkgroep naar maximaal vijftien. In totaal moeten de plannen van 54 instellingen worden beoordeeld.

Hoe lang dat zo blijft, is de vraag. In de Tweede Kamer groeit de weerstand tegen het leenstelsel. Het kan bij een volgende kabinetsformatie weer op de helling gaan, met als keerzijde dat ook het extra geld voor het hoger onderwijs mogelijk vervalt.

‘Dat mag natuurlijk niet gebeuren’, zegt LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten. ‘Wij zijn voor terugkeer van de basisbeurs, maar dan wel bekostigd uit de algemene middelen. Niet uit de begroting van Onderwijs.’

Ze beaamt dat de studievoorschotmiddelen ‘wat ademruimte’ geven, maar ziet ook nog steeds geld weglekken. ‘Bijvoorbeeld omdat een verkeerde raming van studentenaantallen een gat in de begroting slaat.’